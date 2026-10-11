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Giáo dục

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Hà Nội nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết nước ngoài

Hà Linh

TPO - Năm học 2026 – 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai.

Các nội dung phải công khai gồm thông tin về trường và đối tác nước ngoài, nội dung cơ bản, thời lượng, đối tượng người học và sản phẩm đầu ra của chương trình; điều kiện bảo đảm chất lượng; đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Các trường cũng không được thu những khoản không đúng nội dung đã công khai hoặc trái quy định pháp luật.

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Hà Nội cấm trường học ép học sinh tham gia chương trình liên kết trong năm học này.

Theo quyết định, cơ sở giáo dục muốn triển khai liên kết phải được thành lập, hoạt động hợp pháp; xây dựng đề án phù hợp với mục tiêu giáo dục, điều kiện tổ chức và định hướng phát triển của nhà trường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định phê duyệt đề án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Các trường phải bảo đảm đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chương trình. Đồng thời, phải có cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng và bảo vệ quyền lợi người học trong suốt thời gian triển khai.

Đối với đối tác nước ngoài, quyết định yêu cầu tổ chức tham gia liên kết phải được thành lập, hoạt động hợp pháp theo pháp luật nước sở tại, có năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực phù hợp.

Chương trình giáo dục, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận do đối tác cung cấp, nếu có, phải được cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định của nước sở tại.

Chương trình liên kết phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức, đối tượng người học, thời lượng và kết quả đầu ra.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập, việc liên kết không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục được giao. Việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản công phục vụ hoạt động liên kết phải tuân thủ quy định pháp luật.

Về quản lý, trước khi triển khai liên kết, cơ sở giáo dục phải gửi thông báo đến Sở GD&ĐT Hà Nội kèm đề án, thỏa thuận hợp tác và tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đối tác nước ngoài cùng các giấy tờ liên quan.

Riêng chương trình giáo dục tích hợp phải được thẩm định chuyên môn trước khi tổ chức thực hiện. Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định và phê duyệt chương trình trên cơ sở kết quả thẩm định.

Khi thay đổi đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng người học hoặc địa điểm triển khai, trường phải thông báo bằng văn bản đến Sở GD&ĐT. Nếu điều chỉnh chương trình tích hợp làm thay đổi những nội dung chuyên môn quan trọng, chương trình sau điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.

Trường hợp chấm dứt hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục cũng phải thông báo bằng văn bản, nêu lý do, phương án bảo đảm quyền lợi học sinh.

Thời gian qua, nhiều trường học triển khai chương trình liên kết để dạy tiếng Anh, Toán tiếng Anh và các môn kỹ năng sống tuy nhiên nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, không ít phụ huynh phản ánh, nhà trường chèn chương trình liên kết giữa các môn học, có hiện tượng ép học sinh học để thu tiền.

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#liên kết giáo dục #Hà Nội #chương trình nước ngoài #giáo dục phổ thông #quy định pháp luật #đối tác nước ngoài #quyền lợi học sinh

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