Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

uty6wn5srrpy5a7kkgi2cm3cbu.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra tối 11/10, ông Zelensky cho biết, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine bất chấp thông báo ngừng bắn từ ông Trump.

"Ukraine ủng hộ lệnh ngừng tấn công này, nhưng điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ nó. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine cho biết đã thảo luận về thông báo của ông Trump với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Phần Lan Alex Stubb.

"Về phần mình, Ukraine luôn hoàn toàn ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ tính mạng con người, cũng như các quyết định cần thiết để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo hòa bình lâu dài”, ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết các lực lượng Nga vẫn đang tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công nhắm vào nhà máy nhiệt điện tại Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

"Ngay lúc này, trên bầu trời đang có sự hiện diện của các máy bay không người lái”, ông nói.

"Đáng tiếc là đã có các cuộc tấn công từ trên không. Các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi đã bị tấn công. Vừa mới đây, một cuộc tấn công đã nhắm vào nhà máy nhiệt điện tại thành phố Kharkiv, đánh vào hệ thống năng lượng của thành phố này”.

Ông Zelensky cho biết, đã có hơn 200 cuộc tấn công nhắm vào năng lực sản xuất điện của Ukraine trong tuần qua, cùng 17 cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí.

Ông nhận định, việc thiết lập lệnh ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng là "tin tốt cho tất cả mọi người" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến điều này thành hiện thực.

Ông nhắc lại lập trường lâu nay của Ukraine, rằng Kiev sẵn sàng dừng mọi cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Nga cũng ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Hiện chưa có phản hồi nào từ phía Nga về tuyên bố của ông Trump.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt lệnh ngừng bắn.

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều không xác nhận lệnh ngừng bắn, và các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn sau đó.

Reuters

Xem thêm

#Nga #Ukraine #lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cùng chuyên mục

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi một lần nữa rơi vào tình thế khó xử sau khi đồng minh Mỹ áp các biện pháp trừng phạt mới với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trước đó, Mỹ trừng phạt thẩm phán người Nhật đứng đầu tòa án này bằng các biện pháp tương tự.

Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

TPO - Thái tử Mohammed bin Salman muốn đưa Ả-rập Xê-út mình trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, du khách và những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Thế nhưng giờ đây, máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Yemen đang dội xuống các thành phố, kéo vương quốc này lún sâu vào hỗn loạn.

Trung Quốc: Sếp tặng nhân viên xe hơi BMW để đi làm đỡ vất vả

Trung Quốc: Sếp tặng nhân viên xe hơi BMW để đi làm đỡ vất vả

TPO - Một nữ chủ nhà hàng tại Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội khi tặng những chiếc xe BMW mới toanh cho các nhân viên có thành tích xuất sắc, với lý do là bà không đành lòng nhìn họ phải đi làm bằng xe điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe