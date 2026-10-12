Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra tối 11/10, ông Zelensky cho biết, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine bất chấp thông báo ngừng bắn từ ông Trump.

"Ukraine ủng hộ lệnh ngừng tấn công này, nhưng điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ nó. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine cho biết đã thảo luận về thông báo của ông Trump với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Phần Lan Alex Stubb.

"Về phần mình, Ukraine luôn hoàn toàn ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ tính mạng con người, cũng như các quyết định cần thiết để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo hòa bình lâu dài”, ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết các lực lượng Nga vẫn đang tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công nhắm vào nhà máy nhiệt điện tại Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

"Ngay lúc này, trên bầu trời đang có sự hiện diện của các máy bay không người lái”, ông nói.

"Đáng tiếc là đã có các cuộc tấn công từ trên không. Các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi đã bị tấn công. Vừa mới đây, một cuộc tấn công đã nhắm vào nhà máy nhiệt điện tại thành phố Kharkiv, đánh vào hệ thống năng lượng của thành phố này”.

Ông Zelensky cho biết, đã có hơn 200 cuộc tấn công nhắm vào năng lực sản xuất điện của Ukraine trong tuần qua, cùng 17 cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí.

Ông nhận định, việc thiết lập lệnh ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng là "tin tốt cho tất cả mọi người" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến điều này thành hiện thực.

Ông nhắc lại lập trường lâu nay của Ukraine, rằng Kiev sẵn sàng dừng mọi cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Nga cũng ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Hiện chưa có phản hồi nào từ phía Nga về tuyên bố của ông Trump.