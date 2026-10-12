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5 nghệ sĩ về quê mở quán ăn

Minh Vũ

TPO - Chương trình Gia đình Haha thay format mới, hứa hẹn đem lại nhiều nội dung thú vị hơn, khi các thành viên đã có sự ăn ý với nhau sau mùa đầu tiên.

Chương trình giải trí Gia đình Haha lên sóng năm 2025 từng gây tiếng vang, bùng nổ trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, nhà sản xuất đã thông báo ra mắt mùa hai, đổi tên thành Quán nhà Haha, giữ nguyên 5 gương mặt thành viên được yêu thích là Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh nhưng có sự thay đổi lớn về nội dung so với mùa đầu tiên.

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Chương trình giải trí Quán nhà Haha ra mắt khán giả.

Quán nhà Haha đưa dàn cast đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách.

Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ "xắn tay áo" hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn: từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng.

Không dừng lại ở một chương trình giải trí "Slow TV" (Truyền hình chậm) chữa lành, Quán nhà Haha đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm.

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Hai nghệ sĩ Bùi Công Nam và Duy Khánh được khán giả yêu thích từ mùa một.

Chương trình đồng hành với bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài cho người dân. Khán giả sẽ không chỉ "xem để thèm" mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Một số khán giả nhận xét Quán nhà Haha có nội dung khá giống với show Nhà hàng Trung Hoa do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, việc kinh doanh tại chính quê nhà, kết hợp đặc sản và văn hóa bản địa, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, giúp Quán nhà Haha trở nên có ý nghĩa hơn.

Khi được hỏi về áp lực cạnh tranh với các chương trình về du lịch khác, Jun Phạm chia sẻ: "Tôi không cảm thấy áp lực, vì mỗi chương trình đều có format riêng và dù cho chung format đi nữa thì nó cũng khác luôn, vì mỗi người nghệ sĩ đều có màu sắc khác nhau. Cùng chung sống, sinh hoạt với người dân địa phương, mong ước của mình là họ có đời sống tốt hơn, ẩm thực, du lịch địa phương sẽ được biết đến nhiều hơn. Chỉ mong chương trình phát sóng sớm, để những quán ăn, địa điểm tụi mình đến sẽ được lan tỏa sớm hơn".

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Theo Jun Phạm, điều khiến anh an tâm nhất là mối quan hệ giữa 5 thành viên ngày càng sâu sắc.

Jun Phạm thừa nhận việc nấu ăn cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn: "Lúc trước nấu cho gia đình thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí... lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu đồng. Nhưng qua đó, Jun học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa".

Theo Jun Phạm, điều khiến anh an tâm nhất là mối quan hệ giữa 5 thành viên ngày càng sâu sắc. Nếu ở mùa đầu tiên, cả nhóm còn trong giai đoạn làm quen thì đến hành trình mới, cảm giác anh em đã trở nên gần gũi và tự nhiên hơn.

Duy Khánh chia sẻ anh bước vào chương trình Quán nhà Haha với đầy cảm xúc: "Khánh cùng các anh chị em muốn tự tay nấu những món thật ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt đến bà con khắp mọi miền".

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Các nghệ sĩ mong chương trình giúp thúc đẩy kinh tế địa phương.
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Huỳnh Lập và Thiều Bảo Trâm tới ủng hộ chương trình Quán nhà Haha.

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#Gia đình Haha #Quán nhà Haha #Jun Phạm #Rhymastic #Bùi Công Nam #Ngọc Thanh Tâm #Duy Khánh

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