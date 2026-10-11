Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM thỏa thích bơi lội trên đường phố

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TPHCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện trong ngày 11-12/10.

Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có khả năng đạt 1,70-1,80m, cao hơn báo động III từ 0,10-0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 4-6h và 16-18h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Người dân ở những khu vực thường xuyên ngập cần chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi qua khu vực nước sâu và chú ý an toàn.