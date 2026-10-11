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Xã hội

Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM thỏa thích bơi lội trên đường phố

Hữu Huy

TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến hơn 500m đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc thuộc phường Bình Đông (TPHCM) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, tài sản trong nhà để tránh hư hỏng, trong khi nhiều trẻ em hồn nhiên bơi lội, vui đùa trên đường phố.

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Từ khoảng 17h ngày 11/10, nước từ khu vực kênh Đôi - sông Cần Giuộc dâng cao, tràn vào đường Rạch Cùng và khu dân cư ven sông. Có đoạn ngập sâu hơn nửa mét, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
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Triều cường dâng cao, biến một đoạn đường Rạch Cùng thành "biển nước" mênh mông.
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Nhiều trẻ em thích thú bơi lội giữa đường phố.
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Nước ngập sâu khiến người dân di chuyển khó khăn. Một số người phải xuống xe, dắt bộ qua những đoạn nước ngập sâu.
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Khu dân cư ven đường Rạch Cùng ngập sâu khi nước triều dâng cao.
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Người dân tại khu dân cư ven đường Rạch Cùng phải lắp tấm chắn và chạy máy bơm để chống ngập.
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Nước triều tràn sát vào nhà dân dọc đường Rạch Cùng. Người dân phải theo dõi mực nước, chủ động kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại.
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Việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do triều cường.
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Bà Nguyễn Thị A (84 tuổi, ngụ phường Bình Đông) cho biết nước triều năm nay dâng cao, tràn vào nhà, khiến việc đi lại và sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. “Năm nay nước dâng cao hơn năm ngoái rất nhiều”, bà A chia sẻ.
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Tại bến phà Phú Định (phía bờ đường Rạch Cùng, phường Bình Đông) nước ngập sâu khiến việc đưa xe máy lên phà gặp nhiều khó khăn.
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Nhiều xe máy phải giảm tốc độ, dò dẫm qua dòng nước đục. Những đoạn ngập sâu buộc một số người lựa chọn đi đường vòng xa hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TPHCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện trong ngày 11-12/10.

Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có khả năng đạt 1,70-1,80m, cao hơn báo động III từ 0,10-0,20m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 4-6h và 16-18h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Người dân ở những khu vực thường xuyên ngập cần chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi qua khu vực nước sâu và chú ý an toàn.

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#Triều cường #TPHCM #ngập lụt #đường ven sông #trẻ em #bơi lội #thời tiết

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