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Giải trí

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

Minh Vũ

TPO - Dương Mịch vẫn trắng tay giải thưởng sau hơn 20 năm làm nghề. Không những vậy, nữ diễn viên còn 5 lần bị gạt ra khỏi đề cử, liên tiếp rơi vào tình huống xấu hổ.

Theo QQ, mới đây lễ trao giải thưởng truyền hình Phi Thiên đã diễn ra với kết quả bất ngờ khi Dương Mịch - nữ chính của phim Sinh vạn vật - không nhận được đề cử Thị hậu (Nữ chính xuất sắc nhất) mà là nghệ sĩ gạo cội Trì Bồng.

Trong phim Sinh vạn vật, Trì Bồng đóng vai nữ phụ, là mẹ chồng của nhân vật Ninh Tú Tú do Dương Mịch thể hiện. Tuy nhiên, giải thưởng Phi Thiên không phân chia rõ ràng giữa nữ chính và nữ phụ, chỉ cần diễn viên thể hiện xuất sắc đều có cơ hội nhận giải Thị hậu/Thị đế dù chỉ đóng vai phụ ít đất diễn.

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Dương Mịch không tới lễ trao giải Phi Thiên vì không nhận được đề cử.

Trì Bồng bằng kinh nghiệm vững chắc và diễn xuất duyên dáng, khả năng nói tiếng địa phương tốt đã xuất sắc vào top 5 nữ diễn viên được đánh giá cao nhất trên màn ảnh truyền hình Hoa ngữ hai năm qua.

Dương Mịch là nữ diễn viên chính lại trắng tay. Dương Mịch không tới tham dự lễ trao giải Phi Thiên cùng đoàn phim Sinh vạn vật.

Theo QQ, dù đã nỗ lực thay đổi hướng phát triển và đảm nhận nhân vật có chiều sâu hơn trong Sinh vạn vật, nhưng chừng đó chưa đủ để Dương Mịch gặt hái được giải thưởng chuyên môn đầu tiên về diễn xuất trong sự nghiệp.

Trong ba giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc là Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, Dương Mịch chỉ nhận được một đề cử Nữ chính xuất sắc ở giải Bạch Ngọc lan 2026.

Trước đó, Dương Mịch thường bị chê diễn xuất rập khuôn, biểu cảm đơ cứng. Nhưng trong tác phẩm truyền hình gần nhất là Sinh vạn vật, cô đã dám từ bỏ hình ảnh minh tinh xinh đẹp để vào vai thôn nữ vất vả, khổ cực.

Tác phẩm này đạt mức rating trung bình là 2,28%, thời điểm cao nhất phá 4%. Bên cạnh đó, lượt xem phim cũng rất khả quan, danh tiếng tốt, giúp Dương Mịch lại một lần nữa được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan sau 15 năm chờ đợi. Đáng tiếc, Dương Mịch lại thua đàn em Dương Tử.

Đến giải Kim Ưng, Dương Mịch không thể lọt vào top 5 nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất. Với việc vắng mặt tại giải Phi Thiên, chỉ trong 3 tháng, Dương Mịch nhận 3 thất bại đau đớn.

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Dương Mịch trắng tay tại 3 giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc.

Ngoài ra, truyền thông còn tổng hợp lại những lần Dương Mịch bị bỏ lại tại các giải thưởng lớn, cho thấy nữ diễn viên rất kém duyên với chiến thắng.

Trước đó, cô tham gia phim điện ảnh Viên đạn biến mất (2012), do Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất. Ê-kíp làm phim, nam chính, nam phụ, nữ phụ đều được nhận đề cử của Giải thưởng Kim Tượng, chỉ có nữ chính là Dương Mịch không được nhắc tên.

Tương tự, với phim điện ảnh Ám sát tiểu thuyết gia (2021), đoàn phim nhận đề cử ở 6 hạng mục, nhưng nữ chính xuất sắc nhất không có tên Dương Mịch.

Năm 2017, phim truyền hình Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bùng nổ danh tiếng, nhưng là nữ chính Dương Mịch lại không nhận được đề cử ở giải Bạch Ngọc Lan. Trong khi đó, nam chính Triệu Hựu Đình, nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba được đề danh.

Tại giải Kim Ưng và Phi Thiên 2026, Sinh vạn vật được đánh giá là tác phẩm có chất lượng cao, dàn diễn viên phụ rất nổi bật và nhận về nhiều đề cử, nhưng Dương Mịch lại rớt.

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Dương Mịch nhiều lần bị đoàn phim bỏ rơi, không nhận được đề cử do diễn xuất thiếu thuyết phục.

Trước sự thất bại của Dương Mịch, những chuyên gia phim ảnh bình luận Sinh vạn vật có thành tích xuất sắc, nhưng điều này chủ yếu là nhờ nội dung kịch tính, hấp dẫn. Dàn diễn viên phụ đều là nghệ sĩ kỳ cựu, thậm chí đến những ngôi sao trẻ như Hình Phi, Lam Doanh Oánh cũng thể hiện vượt trội.

Ngược lại, nữ chính Dương Mịch bị đánh giá là mắt xích yếu nhất đoàn phim. Nhiều phân cảnh cao trào của nhân vật bị Dương Mịch hoang phí, không thể hiện tốt dẫn tới nhiều ý kiến phê bình của cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Với diễn viên có phong độ diễn xuất thiếu ổn định như Dương Mịch, việc tìm được một tác phẩm có đề tài hợp với giải thưởng nghệ thuật lớn, lại có thành tích tốt như Sinh vạn vật không phải là điều dễ dàng.

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Dương Mịch bị đánh giá khó đạt được giải thưởng lớn trong tương lai.

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#Dương Mịch #Phi Thiên 2026 #Sinh vạn vật #sao Hoa ngữ #Tam sinh tam thế #phim Trung Quốc

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