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Pháp luật

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Dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu đồng giới gần 1 tỷ đồng

Nguyễn Tiến

TPO - Dựng chuyện cha mắc bệnh nặng cần tiền điều trị, đồng thời giả danh bác sĩ và người mua nhà để tạo lòng tin, N. đã lừa người yêu đồng giới chuyển 937,5 triệu đồng rồi dùng tiền đánh bạc trực tuyến.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam L.T.K.N. (SN 2000) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị T.M.H.V. (SN 2002, ngụ xã Bến Lức) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Lừa người yêu gần 1 tỷ đồng bằng màn kịch cha bệnh nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2023, chị V. và N. quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Đến tháng 7/2026, do cần tiền đánh bạc trực tuyến, N. nảy sinh ý định lừa tiền của người yêu.

Để thực hiện hành vi, N. dựng chuyện cha mắc bệnh nặng, cần tiền điều trị. Người này lập tài khoản TikTok giả danh bác sĩ, tạo các đoạn tin nhắn trao đổi, đồng thời tải hình ảnh bệnh nhân, phòng cấp cứu và bảng chi phí điều trị hàng tỷ đồng trên Internet gửi cho chị V.

Tin tưởng những thông tin N. đưa ra, chị V. nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 937,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, N. sử dụng số tiền này để đánh bạc trực tuyến và thua gần hết.

Chưa dừng lại, nhằm khiến chị V. tin rằng mình có khả năng hoàn trả khoản tiền đã nhận, N. tiếp tục dựng chuyện đang bán căn nhà trị giá 2,8 tỷ đồng. N. còn làm giả hợp đồng đặt cọc, lập tài khoản Zalo giả danh người mua nhà để xác nhận giao dịch mua bán là có thật.

Tuy nhiên, nhiều lần muốn đến thăm cha của N. nhưng đều bị người này viện lý do từ chối, chị V. bắt đầu nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu, chị phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận toàn bộ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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