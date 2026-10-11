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Xã hội

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình tiếp nhận ý kiến người dân của Bắc Kinh

Bình Giang

TPO - Chiều 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan điểm liên lạc lập pháp cơ sở của Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tại đây Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã tham quan điểm liên lạc lập pháp cơ sở và “Ngôi nhà đại biểu Nhân đại” Nam Ma Phòng, nghe giới thiệu về mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật, tạo nền tảng để đại biểu Nhân đại các cấp có nhiều cơ hội tiếp xúc cử tri, đưa các nội dung cử tri, người dân quan tâm vào quá trình xây dựng, thẩm định và thông qua các văn bản chính sách.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đồng chủ trì buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các nội dung lập pháp, phát huy dân chủ cơ sở và các vấn đề cùng quan tâm.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: TTXVN

Ông Lý Tú Lĩnh - Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp xuống cơ sở, tìm hiểu và khảo sát về tình hình lập pháp và công tác kết nối với cử tri có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giữa hai nước.

Về những mô hình hay của Nhân đại thành phố Bắc Kinh, ông Lý Tú Lĩnh cho biết các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và "Ngôi nhà đại biểu Nhân đại" được thiết lập rộng khắp ở Bắc Kinh, kết hợp với tổng đài đường dây nóng của thành phố, góp phần quan trọng trong tiếp nhận phản ánh của người dân về tất cả các vấn đề lớn, nhỏ, từ góp ý về những văn bản chính sách, pháp luật, đến những vấn đề nóng liên quan mật thiết đến đời sống người dân; trở thành cách làm sáng tạo trong việc thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình và đưa công tác lập pháp đi sâu về cơ sở ở địa bàn thủ đô Bắc Kinh.

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Ông Lý Tú Lĩnh - Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Bắc Kinh, phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, với mục đích cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, đưa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp trở thành trụ cột trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đánh giá cao mô hình đưa công tác lập pháp gắn với cơ sở, cử tri và nhân dân tại Nam Ma Phòng nói riêng, thành phố Bắc Kinh nói chung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Việt Nam hết sức coi trọng công tác lập pháp, nhất là lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, cử tri, quần chúng nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, pháp luật.

Các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân từ cơ sở ngày càng được mở rộng, ngoài các hình thức truyền thống trực tiếp như hội thảo, tọa đàm, hội nghị còn mở rộng sang các kênh trực tuyến, sử dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, để tăng cường tính dân chủ, khách quan, đa dạng trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển, nhằm hoàn thiện môi trường chính sách, pháp lý tối ưu cho sự phát triển nhanh và bền vững, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, từ đó, luôn đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng những mô hình hay trong công tác xây dựng pháp luật là sự gợi mở cho việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, nhất là giữa các ủy ban chuyên môn của hai bên, giữa Hội nghị nhân dân và Nhân đại địa phương, cũng như đại biểu dân cử của hai bên...

Theo TTXVN

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#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Trung Quốc #Nhân đại Trung Quốc #Ngôi nhà đại biểu Nhân đại #Nam Ma Phòng

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