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Thế giới

Tổng thống Zelensky đề xuất ngừng bắn 60 ngày để tổ chức bầu cử tại Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Phản hồi những lời chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tại Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Nói với Tổng thống Nga Putin, rằng hãy cho chúng tôi hai tháng. 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử”, ông Zelensky nói trong chương trình "This Week" của đài ABC.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một vị tổng thống mới," ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Nga không coi ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc hơn hai năm trước và Ukraine không tổ chức bầu cử với lý do đang áp dụng thiết quân luật.

Đáp lại, ông Zelensky cho rằng việc lựa chọn lãnh đạo là "quyết định của người dân Ukraine", đồng thời lưu ý rằng ông Putin cũng mong muốn thay đổi lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky cho rằng thật dễ dàng để đổ lỗi cho Ukraine về việc giá nhiên liệu tăng cao, "trong khi cả thế giới đều hiểu rằng giá cả leo thang là do cuộc chiến ở Trung Đông”.

Trong bài đăng trên X ngày 11/10, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Mátxcơva cũng chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Reuters

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#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Nga #Ukraine #lệnh ngừng bắn #Ukraine bầu cử tổng thống

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