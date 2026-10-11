Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Nga - Ukraine đạt được 'lệnh ngừng bắn các cơ sở năng lượng'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 cho biết, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận về "lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn này có hiệu lực ngay lập tức nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận về dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga - hành động mà ông cho là đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chỉ dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Nga dừng tấn công lưới điện của Ukraine.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt lệnh ngừng bắn.

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều không xác nhận lệnh ngừng bắn, và các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn sau đó.