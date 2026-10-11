Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Nga - Ukraine đạt được 'lệnh ngừng bắn các cơ sở năng lượng'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 cho biết, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận về "lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng".

reuters-6ac4036a.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn này có hiệu lực ngay lập tức nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận về dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga - hành động mà ông cho là đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chỉ dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Nga dừng tấn công lưới điện của Ukraine.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt lệnh ngừng bắn.

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều không xác nhận lệnh ngừng bắn, và các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn sau đó.

Reuters

Xem thêm

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Nga #Ukraine #lệnh ngừng bắn #cơ sở năng lượng

Cùng chuyên mục

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi một lần nữa rơi vào tình thế khó xử sau khi đồng minh Mỹ áp các biện pháp trừng phạt mới với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trước đó, Mỹ trừng phạt thẩm phán người Nhật đứng đầu tòa án này bằng các biện pháp tương tự.

Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

Chuỗi tính toán sai lầm đẩy Ả-rập Xê-út vào ác mộng

TPO - Thái tử Mohammed bin Salman muốn đưa Ả-rập Xê-út mình trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, du khách và những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Thế nhưng giờ đây, máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Yemen đang dội xuống các thành phố, kéo vương quốc này lún sâu vào hỗn loạn.

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ông Zelensky.

Trung Quốc: Sếp tặng nhân viên xe hơi BMW để đi làm đỡ vất vả

Trung Quốc: Sếp tặng nhân viên xe hơi BMW để đi làm đỡ vất vả

TPO - Một nữ chủ nhà hàng tại Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội khi tặng những chiếc xe BMW mới toanh cho các nhân viên có thành tích xuất sắc, với lý do là bà không đành lòng nhìn họ phải đi làm bằng xe điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe