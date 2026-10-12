Mỹ đe dọa ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì tập kích nhà máy lọc dầu Nga

TPO - Theo các quan chức châu Âu, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngừng cơ chế mua sắm vũ khí dành cho Ukraine nhằm gây sức ép buộc Kiev dừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, Financial Times đưa tin.

Một cơ sở năng lượng ở Mátxcơva bị tấn công trong tháng 9

Những quan chức này cho biết, họ đã nhận được cuộc gọi từ giới chức Mỹ trong ngày 10 và 11/10. Theo họ, Mỹ đang vận động châu Âu và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga. Nhà Trắng từ chối xác nhận hoặc bình luận về những cuộc gọi này.

Các quan chức nói thêm rằng thông điệp của Mỹ bao gồm đe dọa dừng chia sẻ thông tin tình báo và đình chỉ cơ chế Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) - được sử dụng để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

“Họ đang gọi cho Kiev… họ đang gọi cho tất cả mọi người (ở châu Âu)”, một quan chức châu Âu nói với Financial Times sau khi nhận được cuộc gọi từ một quan chức quốc phòng Mỹ.

Ngày 11/10, ông Trump gây bất ngờ cho Kiev và các nước châu Âu khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

“Có hiệu lực ngay lập tức, một LỆNH NGỪNG BẮN TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết họ không biết về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, trong khi Nga vẫn im lặng.

Một trong những người cho biết đã được giới chức Mỹ liên hệ là ông Pavlo Palisa - cố vấn quân sự của ông Zelensky và là cựu chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine.

Ngay trước khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, ông Zelensky đã nhắc lại mong muốn của mình về thỏa thuận như vậy trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào sáng 11/10.

“Ngay lúc này, các đội sửa chữa của chúng tôi đang khôi phục nguồn cung điện và nước tại Kiev (sau các cuộc tấn công của Nga chỉ vài phút trước). Không ai nghe nói gì về (thỏa thuận ngừng bắn) cả”, một quan chức cấp cao của Ukraine thân cận với ông Zelensky nói với Financial Times ngày 11/10, chỉ ít phút sau khi ông Trump đăng tuyên bố trên.

Nhà Trắng cũng từ chối cho biết liệu ông Trump có xem xét đề xuất của ông Zelensky hay không. Nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất Mỹ gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 60 ngày, để Ukraine có thể tổ chức bầu cử.