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Thế giới

Tổng thống Zelensky nêu điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, nếu Moscow chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook, ông Zelensky cho rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện và các cơ sở hạ tầng thiết yếu là điều hoàn toàn có thể thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc nhà lãnh đạo Nga không muốn giảm leo thang xung đột.

“Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Bất kỳ bước giảm leo thang nào cũng phải dựa trên sự tương hỗ và có những đảm bảo thực chất”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cho biết Kiev dự kiến làm việc với các đối tác châu Âu trong ngày 11/10 về các gói hỗ trợ quốc phòng bổ sung, tập trung vào hệ thống phòng không và đạn dược cho máy bay chiến đấu.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Zelensky, trong 7 ngày qua, Nga đã phóng khoảng 1.450 bom dẫn đường, 75 tên lửa các loại và hơn 1.640 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Khoảng 60% số UAV được sử dụng là các biến thể tốc độ cao, trang bị động cơ phản lực, gây thêm thách thức cho hệ thống phòng không Ukraine.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ và hậu cần năng lượng của Nga.

Trước đó, ngày 10/10, lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trạm sản xuất và phân phối dầu Samara, gần khu vực Prosvet thuộc tỉnh Samara của Nga. Đây là cơ sở tham gia phối trộn dầu thô Urals phục vụ xuất khẩu, đồng thời cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga. Ngày 7/10, cơ sở này đã bị tấn công, khiến 4 bể chứa dầu thô dung tích lớn bị phá hủy.

Chiến dịch của Ukraine còn nhắm vào các đầu mối vận chuyển dầu và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động hậu cần của Nga. Kiev cho rằng những cuộc tấn công này có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho lực lượng Nga trên chiến trường, đồng thời làm giảm nguồn thu ngân sách phục vụ chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, vấn đề Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga cũng gây bất đồng với Washington. Các quan chức Mỹ được cho là đã kêu gọi Kiev kiềm chế những cuộc tấn công này nhằm hạn chế áp lực lên thị trường nhiên liệu quốc tế.

Ukraine nhiều lần phản đối việc đơn phương đình chỉ chiến dịch, cho rằng Kiev không thể ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga trong khi cơ sở hạ tầng điện và hệ thống sưởi ấm của nước này tiếp tục bị tập kích.

Ông Zelensky khẳng định việc đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở một thỏa thuận có đi có lại, đi kèm những bảo đảm cụ thể nhằm bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông.

Kyiv Post

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#Xung đột Nga-Ukraine #Ukraine #Nga #nhà máy lọc dầu #ngừng bắn #hạ tầng năng lượng

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