Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm giữ hình sự đối tượng có nồng độ cồn dùng dao tấn công CSGT tại TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Anh Hào bỏ chạy rồi dùng dao tấn công một cán bộ CSGT trên đường Tô Hiến Thành. Công an đã tạm giữ Hào để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 11/10, Công an phường Diên Hồng, TPHCM cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hào (21 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

img-0417.jpg
Công an đọc lệnh giữ người với Hào.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h50 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TPHCM, gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách và Đại úy Nguyễn Văn Đức, tuần tra trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng.

Phát hiện Hào điều khiển xe máy biển số 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên Hào không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Đến trước số 523 Tô Hiến Thành, Hào mất lái, té ngã rồi bỏ xe, chạy bộ lên vỉa hè. Khi Thiếu tá Khách tiến đến tiếp tục yêu cầu kiểm tra, Hào bất ngờ lấy dao giấu trong túi đeo chéo, đâm nhiều nhát vào vùng đầu cán bộ này, gây thương tích.

img-0419.jpg
Hào sau đó bị bắt giữ tại hiện trường.

Thiếu tá Khách, Đại úy Đức sau đó đã cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng phối hợp khống chế, bắt giữ Hào.

Tại trụ sở Công an phường, kết quả kiểm tra lúc 2h27 ngày 11/10 ghi nhận Hào có nồng độ cồn 0,608 mg/lít khí thở.

Công an phường Diên Hồng đã lập hồ sơ bắt quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Hào để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm

#Chiến sĩ CSGT #Lái xe có nồng độ cồn tấn công CSGT #Tạm giữ người #Điều tra #Công an TPHCM #Tạm giữ hình sự

Cùng chuyên mục

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe