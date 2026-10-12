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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đức Anh - Hồng Sáng

TPO - Sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các đại biểu quốc tế.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương, duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm.
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Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2, cho biết, ngày 19/10/1946, LLVT Chiến khu 10, tiền thân của LLVT Quân khu 2 được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn, hy sinh, lập nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến, LLVT Quân khu 2 cùng quân và dân Tây Bắc tham gia nhiều chiến dịch lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, lực lượng tiếp tục củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trọng Hải)

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn, địa bàn Quân khu rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, thiên tai, sạt lở, lũ quét tiềm ẩn nguy cơ, LLVT Quân khu 2 cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng nguy cơ, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 2 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng phối hợp và xử trí tình huống; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Công tác huấn luyện phải sát nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng tác chiến; lấy chất lượng huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo.

Đồng thời, LLVT Quân khu 2 cần gắn bó mật thiết với Nhân dân, làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, chủ động phối hợp phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đặt việc bảo vệ tính mạng Nhân dân lên hàng đầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo người có công, gia đình liệt sĩ và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về đối ngoại quốc phòng, Quân khu cần tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Quân khu 2.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Quân khu 2, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

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#Quân khu 2 #Lễ kỷ niệm 80 năm #LLVT Quân khu 2 #Chương trình đối ngoại quốc phòng #Anh hùng LLVT Nhân dân

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