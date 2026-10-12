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Hà Nội đặt lộ trình bãi xe máy, ô tô 100% thanh toán tự động

Trần Hoàng

TPO - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời.

Dự thảo nêu rõ quy định về lộ trình và tiến độ áp dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe.

Về tiến độ thực hiện, TP Hà Nội yêu cầu: 100% các bến xe loại 1 trên địa bàn thành phố phải ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, hoàn thành trước 31/12/2026; đối với bến xe loại 2 hoàn thành trước 31/6/2027.

Đối với hoạt động trông giữ ô tô: 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức điện tử không dừng.

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Một điểm trông xe không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội

Đối với hoạt động trông giữ xe máy: 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác hoạt động trông giữ xe; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với các bãi đỗ xe đang đầu tư xây dựng, các bãi đỗ xe, điểm trông giữ tạm thời được cấp phép mới, chỉ được đưa vào khai thác, vận hành khi đã ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện theo quy định của quyết định này.

Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng bãi đỗ xe, điểm trông giữ tạm thời, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định: Tạm dừng và thời gian tạm dừng việc khai thác, vận hành dịch vụ trông giữ xe; không gia hạn giấy phép đối với các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe nếu không áp dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ, hoặc việc áp dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng, công nghệ áp dụng giải pháp thanh toán cho từng loại hình cụ thể.

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#Bãi đỗ xe công nghệ #Quản lý trông giữ xe Hà Nội #Thanh toán không tiền mặt #Ứng dụng công nghệ #Chính sách quản lý giao thông

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