Phát hiện hai hài cốt liệt sĩ Việt Nam cùng tấm bia khắc ngày 8/10/1979 tại Lào

TPO - Trong quá trình tìm kiếm tại bản Phôn Hôm, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam cùng nhiều di vật, trong đó có tấm bia bê tông khắc dòng chữ “HS 8.10.1979”.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, từ ngày 6-7/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Theo Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin từ các cựu chiến binh Lê Văn Hùng (xã Cẩm Lạc), Nguyễn Văn Thường (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Sơn (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) về khu vực xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, có nhiều liệt sĩ hy sinh năm 1979, được an táng gần sân bóng bản Phôn Hôm.

Từ nguồn tin này, đội quy tập đến địa bàn xác minh, tìm kiếm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và tiếp cận những nhân chứng người Lào còn sinh sống trong khu vực để làm rõ thông tin.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào.

“Trước đây, khu vực này khá hẻo lánh, chỉ có một số ít hộ dân sinh sống. Đến nay, nhiều nhà dân đã được xây dựng nên việc xác định vị trí các phần mộ gặp không ít khó khăn”, Thượng tá Trần Văn Sơn cho biết.

Sau quá trình tìm kiếm, ngày 6-7/10, lực lượng quy tập lần lượt phát hiện hai hài cốt liệt sĩ nằm trong vườn nhà dân. Đáng chú ý, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia bê tông khắc dòng chữ “HS 8.10.1979”, cùng các di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

Di vật của liệt sĩ do đội quy tập khai quật được tại Lào.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các di vật được phát hiện tại khu vực khai quật là cơ sở để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và xác định thông tin liên quan đến các phần mộ. Sau khi cất bốc, hai hài cốt liệt sĩ được khâm liệm trang trọng, đưa về Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói, bảo quản theo đúng quy định và phong tục địa phương.



Thượng tá Trần Văn Sơn cũng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các già làng và nhân chứng tại bản Phôn Hôm, bản Huội Xài để mở rộng phạm vi tìm kiếm theo sơ đồ và thông tin do các cựu chiến binh cung cấp. Công tác tìm kiếm dự kiến còn kéo dài do địa hình, hiện trạng khu dân cư đã có nhiều thay đổi.

Được biết, trong đợt xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được tổng cộng ba hài cốt liệt sĩ tại Lào. Với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về quê hương, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập đang tiếp tục rà soát thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, góp phần đưa các anh về với đất mẹ.