Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện hai hài cốt liệt sĩ Việt Nam cùng tấm bia khắc ngày 8/10/1979 tại Lào

Hoài Nam

TPO - Trong quá trình tìm kiếm tại bản Phôn Hôm, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam cùng nhiều di vật, trong đó có tấm bia bê tông khắc dòng chữ “HS 8.10.1979”.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, từ ngày 6-7/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Theo Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin từ các cựu chiến binh Lê Văn Hùng (xã Cẩm Lạc), Nguyễn Văn Thường (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Sơn (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) về khu vực xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, có nhiều liệt sĩ hy sinh năm 1979, được an táng gần sân bóng bản Phôn Hôm.

Từ nguồn tin này, đội quy tập đến địa bàn xác minh, tìm kiếm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và tiếp cận những nhân chứng người Lào còn sinh sống trong khu vực để làm rõ thông tin.

1wupukqlzwhs2uq0j5s42mpwk801dlkbyagwqvjocv4d618njb0xolasmd2mdqrt4j8.jpg
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào.

“Trước đây, khu vực này khá hẻo lánh, chỉ có một số ít hộ dân sinh sống. Đến nay, nhiều nhà dân đã được xây dựng nên việc xác định vị trí các phần mộ gặp không ít khó khăn”, Thượng tá Trần Văn Sơn cho biết.

Sau quá trình tìm kiếm, ngày 6-7/10, lực lượng quy tập lần lượt phát hiện hai hài cốt liệt sĩ nằm trong vườn nhà dân. Đáng chú ý, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia bê tông khắc dòng chữ “HS 8.10.1979”, cùng các di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

1wupukqlzrgwzexhfm4th9et3mtzkzft6bniy7dh66nmlc1w7h1woirhlswekhkugbw.jpg
2aobor4kfxwhwptw2nihqso6pyepbey7a0od22os.jpg
Di vật của liệt sĩ do đội quy tập khai quật được tại Lào.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các di vật được phát hiện tại khu vực khai quật là cơ sở để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và xác định thông tin liên quan đến các phần mộ. Sau khi cất bốc, hai hài cốt liệt sĩ được khâm liệm trang trọng, đưa về Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói, bảo quản theo đúng quy định và phong tục địa phương.

Thượng tá Trần Văn Sơn cũng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các già làng và nhân chứng tại bản Phôn Hôm, bản Huội Xài để mở rộng phạm vi tìm kiếm theo sơ đồ và thông tin do các cựu chiến binh cung cấp. Công tác tìm kiếm dự kiến còn kéo dài do địa hình, hiện trạng khu dân cư đã có nhiều thay đổi.

Được biết, trong đợt xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được tổng cộng ba hài cốt liệt sĩ tại Lào. Với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về quê hương, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập đang tiếp tục rà soát thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, góp phần đưa các anh về với đất mẹ.

    Xem thêm

    #Hà Tĩnh #Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ Việt Nam cùng tấm bia khắc ngày 8/10/1979 tại Lào #Liệt sĩ #hài cốt liệt sĩ #Lào

    Cùng chuyên mục

    Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

    Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

    TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

    Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

    Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

    TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

    Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

    Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

    TPO - Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về bảo đảm an ninh, bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông và lộ trình chấm dứt xung đột với Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga.

    Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

    Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

    TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

    Xã hội

    Pháp luật

    Giải trí

    Thế giới

    Sức khỏe