Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tối 11/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam – Khát vọng Việt Nam”.

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Cùng dự có nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Trải qua chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Hội ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, Hội đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Đến nay, Hội LHTN Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức Hội tại 34 tỉnh, thành phố; 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Xuân Tùng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống tổ chức Hội.

Trước đó, Hội LHTN Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005), ghi nhận những đóng góp trong vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.