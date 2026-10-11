Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Việt Nam năm 2026

TPO - Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc chính thức tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Việt Nam năm 2026.

Ngày 11/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức buổi đón tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc sang bắt đầu chuyến Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc với 20 thành viên, gồm đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Quảng Tây, đại diện các học viện thuộc Đại học Sư phạm Quảng Tây; 50 thành viên của đoàn Trung Quốc còn lại đang học tập, làm việc tại Việt Nam.

Đoàn 20 thanh niên Trung Quốc sang Việt Nam tham gia hành trình đỏ 2026.

"Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" năm 2026 tại Việt Nam nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thế hệ trẻ.

Chương trình diễn ra từ ngày 11 - 16/10 tại các địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng với sự tham gia của 100 đại biểu, trong đó 30 đại biểu Việt Nam và 70 đại biểu Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam có anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hà Nội làm trưởng đoàn; đại biểu các tỉnh, thành đoàn cùng thanh niên tiêu biểu...

Về phía nước bạn, đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu gồm cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, TPHCM, thanh niên Trung Quốc từ Đại học Quảng Tây, Đại học Sư phạm Quảng Tây, thanh niên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam.

Đoàn công tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trong chương trình Hành trình đỏ sẽ gồm các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước. Thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam.