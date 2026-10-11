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Giới trẻ

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Nam sinh Quảng Ngãi giành vòng nguyệt quế tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha

TPO - Chiếc vòng nguyệt quế tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 26 đã thuộc về nam sinh Đặng Hoàng Nhân – trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Nam sinh Quảng Ngãi này đã có trận thi đấu ấn tượng, toàn thắng với điểm số cách biệt.

Trận tuần 3 tháng 3 quý IV là trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là màn tranh tài của bốn thí sinh: Phạm Nguyễn Mỹ Linh (THPT Hồng Thái, Hà Nội), Đặng Hoàng Nhân (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Lý Ngọc Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Nguyễn Lê Thiên Hương (THPT Nguyễn Ngọc Thăng, Vĩnh Long).

Phần thi Khởi động, Hoàng Nhân tạo được ưu thế dẫn đầu với 60 điểm, Mỹ Linh 40 điểm, Ngọc Thành và Thiên Hương cùng 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm với 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong khoa học, việc gây ra một hiện tượng, một sự biến đổi nào đó trong điều kiện xác định để tìm hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay chứng minh được gọi là gì?. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Thí nghiệm”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Album “… cò bay” của ca sĩ Phương Mỹ Chi phát hành tháng 9/2023 gồm 10 bài hát được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học quen thuộc. Mỹ Linh ghi điểm với đáp án “Vũ trụ”.

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Hàng ngang thứ ba được lựa chọn ở phần thi vượt chướng ngại vật.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Đây là thiết bị bán dẫn có cấu tạo là các lớp tiếp xúc p-n, hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện trong, có khả năng biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Thiết bị này được gọi là gì?. Ba thí sinh Mỹ Linh, Hoàng Nhân và Ngọc Thành ghi thêm điểm với đáp án “Pin mặt trời”.

Tiếp đó, Hoàng Nhân nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật cần tìm là “ISS”. Điều này giúp nam sinh Quảng Ngãi củng cố vị trí dẫn đầu với 120 điểm. Tiếp đến, Mỹ Linh 70 điểm, Ngọc Thành 45 điểm, Thiên Hương 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến nỗ lực vươn lên của Ngọc Thành. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Hoàng Nhân vẫn dẫn đầu đoàn đua với 170 điểm. Ngọc Thành 125 điểm, Thiên Hương 85 điểm, Mỹ Linh 80 điểm.

Phần thi Về đích, Hoàng Nhân đã phát huy được ưu thế dẫn đầu và tận dụng các cơ hội để gia tăng khoảng cách điểm số với những người cùng chơi. Cụ thể, nam sinh Quảng Ngãi đã cộng thêm 65 điểm vào tổng điểm. Ngọc Thành cũng đã có thể cải thiện điểm số từ phần thi cuối. Thiên Hương và Mỹ Linh nỗ lực, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số.

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Đặng Hoàng Nhân giành chiến thắng trận tuần 3 tháng 3 quý IV Olympia 26.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, Đặng Hoàng Nhân (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) giành vòng nguyệt quế với 235 điểm.

Lý Ngọc Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) về Nhì với 145 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Phạm Nguyễn Mỹ Linh (THPT Hồng Thái, Hà Nội) 60 điểm và Nguyễn Lê Thiên Hương (THPT Nguyễn Ngọc Thăng, Vĩnh Long) 35 điểm.

Bốn thí sinh tranh tài trận tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 gồm: Đặng Hoàng Nhân (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) và Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi).

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#Đường lên đỉnh Olympia #vòng nguyệt quế #trận tuần cuối cùng #ISS #vũ trụ #pin mặt trời #nam sinh Quảng Ngãi #Đặng Hoàng Nhân #thí sinh

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