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Giới trẻ

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Đà Nẵng vinh danh những thủ lĩnh thanh niên vì cộng đồng

Giang Thanh

TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đà Nẵng vinh danh 32 cán bộ Hội tiêu biểu và 38 gương thanh niên sống đẹp. Mỗi cá nhân là một câu chuyện về tinh thần dấn thân, lòng nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Sáng 11/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) và trao giải thưởng “15 tháng 10”, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố năm 2026.

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Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Giang Thanh

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu và thanh niên thành phố đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng, khẳng định vị thế của tổ chức Hội trong việc đồng hành, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên.

Cũng tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Đà Nẵng đã trao tặng giải thưởng “15 tháng 10” cho 32 cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu có nhiều cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

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32 cán bộ Hội được vinh danh ở giải thưởng "15 tháng 10"

Bên cạnh đó, 38 gương thanh niên có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống đã được vinh danh ở giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Là Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Avương, anh Bling Vơn luôn sâu sát cơ sở, tích cực tập hợp, khơi dậy tinh thần xung kích của thanh niên vì cộng đồng.

Trong các hoạt động tình nguyện, anh trực tiếp vận động, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng công trình thanh niên, bảo vệ môi trường, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

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Anh Bling Vơn nhận giải thưởng "15 tháng 10".

Đặc biệt, trong Chiến dịch Quang Trung năm 2025, anh tích cực tham gia hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Với những đóng góp đó, anh được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Quang Trung.

“Đón nhận giải thưởng vào đúng dịp 15/10 là sự ghi nhận, động viên để tôi tiếp tục gắn bó với cơ sở, đồng hành cùng thanh niên và đóng góp cho quê hương”, anh Bling Vơn nói.

Là giáo viên kiêm Bí thư Chi đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập), chị Alăng Thị Điệp luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp, kiên trì vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường, thậm chí đến từng nóc nhà để nắm bắt hoàn cảnh, động viên các em tiếp tục đến lớp.

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38 gương "Thanh niên sống đẹp" được tôn vinh.

Chị còn tổ chức các hoạt động như: cắt tóc miễn phí cho học sinh, xây dựng các mô hình như “Ngôi nhà xanh”, vườn dược liệu, sân chơi trò chơi dân gian; tạo môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh và đoàn viên, thanh niên.

“Với tôi, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày, những em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Tôi mong muốn tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực, đồng hành cùng học sinh vùng cao và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ Cơ Tu”, chị Điệp chia sẻ.

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70 tấm gương tiêu biểu được vinh danh ở 2 giải thưởng là những thủ lĩnh thanh niên cống hiến thầm lặng vì cộng đồng, lan tỏa lối sống đẹp và tích cực.

Theo anh Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Đà Nẵng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của mình, mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp; mỗi tổ chức Hội sẽ thực sự là mái nhà chung để thanh niên được kết nối, được cống hiến và trưởng thành.

“Từ những việc làm cụ thể, những công trình, phần việc thiết thực, những sáng kiến và hành động đẹp mỗi ngày, tuổi trẻ thành phố sẽ góp phần tạo dựng một Đà Nẵng năng động, nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững”, anh Duân nói.

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#Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #Thanh niên Đà Nẵng #Giải thưởng thanh niên #Hoạt động phong trào #Thanh niên tiêu biểu #Đà Nẵng

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