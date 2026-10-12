2.000 bác sĩ đầu ngành tham dự hội nghị can thiệp mạch thần kinh toàn cầu ở Hàn Quốc

TPO - Tham dự Hội nghị WFITN 2026 tại Busan, Hàn Quốc, đoàn bác sĩ Việt Nam mang đến những trao đổi chuyên môn về can thiệp mạch thần kinh, đột quỵ, đồng thời vận động giành quyền đăng cai hội nghị năm 2030 tại Đà Nẵng trước 2000 bác sĩ từ thế giới.

Sáng 12/10, tại TP. Busan, Hàn Quốc, Hội nghị lần thứ 18 của Liên đoàn Can thiệp Thần kinh Thế giới (WFITN 2026) đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút 2.000 bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành can thiệp mạch thần kinh toàn cầu. Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, WFITN là hội nghị lớn và uy tín nhất thế giới trong chuyên ngành này.

Lãnh đạo WFITN 2026 phát biểu tại lễ khai mạc với sự tham gia của 2000 bác sĩ đến từ các nước- ảnh L.N

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.BS Yong-Sam Shin – Chủ tịch Đại hội đồng WFITN 2026, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Mạch máu não của Bệnh viện Seoul St. Mary, Hàn Quốc, nhấn mạnh: "Ban tổ chức định vị kì hội nghị năm nay tại Busan là dịp kết nối quan trọng giữa hai trường phái can thiệp mạch thần kinh Đông - Tây. Sự kiện lần này có sự phối hợp của nhiều tổ chức chuyên ngành quốc tế lớn như ABC-WIN, ESMINT (Hội Can thiệp Thần kinh Tối thiểu Xâm lấn châu Âu), ESO (Tổ chức Đột quỵ châu Âu), Tổ chức SNIS và SVIN của Hoa Kỳ, WLNC, KoNES của Hàn Quốc, BRAIN Conference và iCure Stroke...

Hội nghị diễn ra từ nay đến ngày 15/10, tập trung vào các báo cáo khoa học cốt lõi bao gồm: đột quỵ nhồi máu não, đột quỵ xuất huyết não, túi phình mạch máu não, dị dạng mạch máu não và thông động tĩnh mạch màng cứng...

TS.BS Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam cùng các bác sĩ tham gia tham luận tại Hội nghị WFITN 2026 lần này

Dấu ấn đột phá của các bác sĩ Việt Nam tại WFITN 2026, cũng được khẳng định khi đoàn bác sĩ Việt Nam trình bày nhiều bài báo cáo tham luận khoa học giá trị trước hội đồng chuyên gia quốc tế. Đáng chú ý là nghiên cứu của bác sĩ Ngô Minh Trường- Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ về chủ đề: “Đa hình gen CYP2C19 và kiểu hình chuyển hóa ở bệnh nhân nhồi máu não”. Nghiên cứu chỉ ra rằng, xét nghiệm kiểu gen CYP2C19 giúp xác định chính xác tình trạng chuyển hóa thuốc của từng bệnh nhân. Từ đó, cung cấp thông tin dược di truyền học hỗ trợ bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị kháng tiểu cầu phù hợp hơn, giảm thiểu nguy cơ tái phát cho bệnh nhân sau đặt stent mạch não. Trong khi đó, BS.CKI Dương Hoàng Linh, Đơn vị DSA, tham gia tham luận về “Nong mạch tiên phát trong điều trị tắc mạch lớn cấp tính do xơ vữa động mạch nội sọ". Còn BS.CKI Phạm Thị Thu Thảo- Khoa Thần kinh Đột quỵ 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ sẽ báo cáo ca bệnh: "Đặt stent cứu vãn trong điều trị đột quỵ do tắc mạch máu cỡ trung bình”.

Đặc biệt, bài tham luận “Lấy huyết khối tĩnh mạch nội sọ: chỉ định và phương pháp” của TS.BS Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam (VNVIS) được giới chuyên môn quốc tế đánh giá rất cao. Đây là dịp để bác sĩ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi với đồng nghiệp quốc tế về lựa chọn phương pháp can thiệp và những vấn đề đặt ra trong thực hành điều trị.

Bên cạnh hoạt động khoa học, theo thông tin từ đoàn Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng trong chuyến tham dự lần này là vận động đăng cai Hội nghị WFITN 2030 tại Đà Nẵng. Kế hoạch hướng tới đưa diễn đàn chuyên ngành quốc tế đến Việt Nam, mở thêm cơ hội trao đổi, đào tạo và hợp tác cho đội ngũ bác sĩ trong nước.

Việt Nam sẽ vận động để đăng cai Hội nghị WFITN 2030 tại Đà Nẵng

TS.BS Trần Chí Cường cho biết, để giành quyền tổ chức, Việt Nam phải tham gia quá trình vận động và bỏ phiếu giữa các quốc gia thành viên. Ông nhận định đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc. “Nếu thành công, đây sẽ là một cú hích lịch sử”, bác sĩ Cường chia sẻ. Theo ông, việc đăng cai có thể tạo thêm động lực để ngành can thiệp thần kinh Việt Nam mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế trên diễn đàn chuyên môn quốc tế.

Đưa hội nghị về Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện để nhiều bác sĩ trong nước tiếp cận trực tiếp các trao đổi khoa học, kinh nghiệm điều trị và cơ hội kết nối với đồng nghiệp nước ngoài. Với Đà Nẵng, kế hoạch này mở ra khả năng đón một sự kiện y khoa quốc tế, gắn hoạt động chuyên môn với giao lưu và hợp tác.