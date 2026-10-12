VNVC đón hàng trăm nghìn lượt gia đình đến tiêm và đặt giữ vắc xin phòng tay chân miệng

Chỉ sau hơn hai tuần triển khai, gần 300 trung tâm VNVC đã tiêm hơn 100.000 liều vắc xin tay chân miệng, đồng thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ, giúp trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Chính thức triển khai vắc xin tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 25/9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhanh chóng đưa vắc xin đến gần 300 trung tâm ở 31 tỉnh, thành. Sau hơn hai tuần, số liều đã tiêm vượt mốc 100.000. Nhiều gia đình chủ động đặt giữ các mũi tiếp theo để bảo đảm hoàn thành phác đồ cho con.

Phụ huynh chủ động phòng bệnh, bác sĩ thêm hy vọng

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều phụ huynh chủ động đề nghị bác sĩ khám, tư vấn tiêm vắc xin tay chân miệng và đăng ký đặt giữ đủ phác đồ gồm hai hoặc ba mũi, tùy độ tuổi bắt đầu tiêm. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, các gia đình mong muốn chuẩn bị sớm, duy trì lịch tiêm đầy đủ cho trẻ.

Một số phụ huynh đưa con vừa khỏi tay chân miệng đến khám, tư vấn tiêm chủng. Những ngày trẻ sốt, đau miệng, bỏ ăn và quấy khóc khiến cha mẹ hiểu rõ hơn ảnh hưởng của bệnh, mong có thêm biện pháp bảo vệ con khi đi học, sinh hoạt trong cộng đồng.

Đông đảo phụ huynh đưa trẻ đến VNVC tiêm vắc xin tay chân miệng và đăng ký đặt giữ các mũi tiếp theo, chủ động bảo vệ con giữa cao điểm mùa bệnh. Ảnh: Mộc Thảo

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ khoảnh khắc con tiêm chủng như một cột mốc quan trọng giữa mùa cao điểm bệnh. Với đội ngũ hồi sức cấp cứu nhi, việc trẻ phòng bệnh từ sớm mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm đối mặt với những ca biến chứng nguy kịch.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết đã theo dõi sát quá trình nghiên cứu vắc xin này tại Việt Nam. Theo ông, với dịch bệnh có nguy cơ bùng phát lớn và gây biến chứng thần kinh nặng ở trẻ nhỏ do chủng EV71, vệ sinh môi trường là cần thiết nhưng không thể loại trừ triệt để nguy cơ lây nhiễm. Do đó, vắc xin là biện pháp dự phòng cốt lõi.

“Cuộc chiến giành sự sống cho bệnh nhi trước diễn biến khó lường của EV71 đã có thêm vũ khí mới. Chúng tôi không thể quên gương mặt lo âu của các gia đình bên ngoài phòng hồi sức. Tôi mong ngày càng nhiều trẻ được tiếp cận vắc xin sớm, tiêm đủ phác đồ, giảm bớt gánh nặng điều trị và giúp cha mẹ an tâm hơn”, bác sĩ Khanh bày tỏ.

Bé trai 3 tuổi, ở An Giang mắc tay chân miệng độ 3, phải thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sau 2 ngày sốt, loét miệng, mụn nước mọc ở tay chân. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cảnh báo không nên đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh chỉ qua nốt ban hay vết loét miệng. Chủng EV71 có thể gây tổn thương thần kinh nặng như viêm não, viêm thân não, khiến trẻ co giật, hôn mê, đồng thời dẫn tới suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong rất nhanh.

Theo PGS Trụ, tâm lý chủ quan trước dấu hiệu ban đầu dễ khiến cha mẹ đưa con đến viện trễ, bỏ lỡ “thời điểm vàng” can thiệp. Việc bao phủ vắc xin sớm sẽ hạn chế các ca chuyển nặng, giảm áp lực điều trị cho cả gia đình và hệ thống y tế.

VNVC đưa vắc xin tay chân miệng đến trẻ em từ vùng cao đến đồng bằng

Tại Tuyên Quang, chị Minh Hương (28 tuổi) đưa con trai 28 tháng tuổi đến VNVC tiêm vắc xin sáng 10/10 sau khi bé khỏi bệnh một tuần. Chứng kiến con đau miệng, quấy khóc suốt hai tuần giữa tháng 9, lại sắp đến tuổi đi học, chị quyết định cho con tiêm sớm để phòng nguy cơ tái nhiễm chủng EV71 nguy hiểm.

Cùng ngày tại VNVC Cà Mau, vợ chồng chị Đặng Thị Châu Thơ đưa con gái Phương Anh 9 tháng tuổi đi tiêm để phòng bệnh và tránh lây từ anh trai. Chị Thơ chia sẻ con trai 30 tháng tuổi từng mắc bệnh hai lần trong 3 tháng đầu năm, sốt và đau đớn khiến gia đình rất lo lắng. Ngay khi VNVC triển khai vắc xin, chị đăng ký cho cả hai con. Bé út được tiêm trước, còn anh trai sẽ hoàn thành phác đồ dại dự phòng trước khi tiêm vắc xin tay chân miệng.

Bé Tiêu Phương Anh (ảnh dưới, góc trái) hơn 9 tháng tuổi được ba mẹ đưa đến VNVC Cà Mau tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 10/10. Ảnh: Kiều Diễm

Đại diện nhà phân phối Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) đánh giá cao tốc độ triển khai của VNVC: “Chúng tôi ấn tượng trước năng lực tổ chức chuyên nghiệp và bài bản của VNVC trên toàn hệ thống. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi ngày càng nhiều trẻ được tiêm chủng đầy đủ, Việt Nam có thể từng bước giảm đáng kể gánh nặng bệnh tật do EV71, đặc biệt là các ca nặng, nhập viện và tử vong”.

Với gần 10 năm kinh nghiệm đưa hơn 20 loại vắc xin thế hệ mới về triển khai tại Việt Nam, VNVC làm chủ hệ thống dây chuyền lạnh (Cold Chain) đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới xe lạnh chuyên dụng và kho lạnh quy mô lớn tại gần 300 trung tâm. Nhờ đó, VNVC kịp thời triển khai tiêm chủng an toàn quy mô lớn đến tận phường, xã và vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng giúp VNVC bảo đảm chất lượng vắc xin, cung ứng kịp thời đến các địa phương

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm tại Việt Nam, ghi nhận từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 110.000 ca mắc, gần 10 ca tử vong; EV71 tiếp tục là tác nhân chủ yếu trong các ca biến chứng nặng.

Vắc xin phòng chủng EV71 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ tháng 3/2026, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi (phác đồ 2 hoặc 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm). Đây là thành quả hơn 15 năm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 2.500 trẻ em Việt Nam, ghi nhận hiệu lực phòng bệnh và ngừa nhập viện do EV71 đạt từ gần 97% đến 100%, không phát hiện ca mắc trong 600 ngày theo dõi.