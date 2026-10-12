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Giải trí

Tận cùng bi kịch của Mai Diễm Phương

Minh Vũ

TPO - Mai Diễm Phương qua đời 23 năm vẫn chưa được yên ổn. Mới đây, khán giả phát hiện tro cốt của nữ nghệ sĩ quá cố đã bị đánh cắp.

Trang QQ đưa tin anh trai của nữ ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương mới đây đã treo thưởng 50.000 HKD (hơn 160 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin giúp tìm lại tro cốt em gái.

Tro cốt mất tích

Hồi tháng 7, một số người hâm mộ đã tới Tháp Hải Hội thuộc chùa Bảo Liên, Đại Dữ Sơn, Hong Kong (Trung Quốc) để bái tế nữ nghệ sĩ quá cố. Tuy nhiên, họ phát hiện các ốc vít cố định tấm cửa hộc đựng tro cốt của Mai Diễm Phương bị lỏng và hũ đựng tro cốt nữ nghệ sĩ đã biến mất.

Người hâm mộ đã báo tin cho gia đình và cảnh sát, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Gia đình ủy thác cho Hội người hâm mộ quốc tế Mai Diễm Phương đăng tải lời kêu gọi khẩn cấp, thu thập thông tin từ nhân chứng và hình ảnh camera hành trình của những người từng đến tháp Hải Hội hoặc khu vực quanh chùa Bảo Liên.

Thời gian tìm kiếm được khoanh vùng trong khoảng từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7 năm nay.

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Tro cốt của Mai Diễm Phương bị đánh cắp 3 tháng nhưng chưa có tin tức.

Thiên hậu Mai Diễm Phương qua đời năm 2003. Theo sắp xếp của gia đình, nơi an táng nữ nghệ sĩ không đặt di ảnh, không để tên, chỉ khắc tên thời thơ ấu, sử dụng lịch âm cho cả ngày sinh và ngày mất của cô, để tránh làm ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

Trả lời tờ Singtao hôm 10/10, anh trai Mai Diễm Phương là Mai Khải Minh chia sẻ ông không biết gì về vụ việc, cho rằng vụ việc xảy ra do lỗi quản lý của chùa. Mai Khải Minh thừa nhận chưa đến thăm mộ em gái trong năm nay.

Sau 3 tháng báo án, đến nay, gia đình Mai Diễm Phương chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền hay yêu cầu tiền chuộc nào. Vì vậy, cảnh sát khó tìm ra động cơ và manh mối.

"Không hiểu sao họ lại làm ra hành vi như vậy? Tôi cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Lực lượng công an hiện đang trong quá trình điều tra. Trộm cắp di cốt của người đã khuất là hành động hoàn toàn thiếu đạo đức”, ông chia sẻ.

Không những vậy, mẹ của Mai Diễm Phương vừa qua đời cuối tháng 8, đến nay cũng không tìm thấy phần tro cốt. Mai Khải Minh chia sẻ: "Nếu còn lương tâm, hãy mang trả lại tro cốt. Tôi sẽ trả bất cứ khoản tiền nào".

Cuộc đời nhiều bi kịch

Khán giả cảm thấy tiếc nuối khi cuộc đời Mai Diễm Phương gặp quá nhiều bi kịch, đến khi qua đời vẫn gặp biến cố.

Mai Diễm Phương là ngôi sao thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Ngôi sao sinh năm 1963 được mệnh danh là "Madonna châu Á", "Thiên hậu" của xứ Cảng thơm.

Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, Mai Diễm Phương liên tục đoạt giải thưởng "Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất" của Hong Kong và trở thành diva được yêu thích với phong cách độc đáo. Bức tượng của cô còn được đặt giữa một con phố của Hong Kong.

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Mai Diễm Phương là nghệ sĩ mang tính biểu tượng của giới giải trí Hong Kong.

Ở mảng điện ảnh, Mai Diễm Phương cũng thành công không kém bởi khả năng nhập vai. Những tác phẩm như Yên chi khấu, Tế Công, Bán sinh duyên... đã giúp cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng.

Không chỉ được mến mộ bởi tài năng, Mai DIễm Phương còn được bạn bè trong giới quý mến bởi tính cách hào phóng, nhiệt tình. Mai Diễm Phương từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của sự nghiệp là cuộc đời éo le. Nữ diva họ Mai có xuất thân cơ hàn, cô sống với một người mẹ ham cờ bạc, rượu chè, bỏ bê con cái nên phải sớm trở thành lao động chính trong gia đình.

Đường tình duyên cũng không được suôn sẻ. Cô có nhiều mối tình với những tài tử có tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) như Miêu Kiều Vỹ, Trâu Thế Long, Lâm Quốc Bân, Triệu Văn Trác… Nhưng đến khi 40 tuổi, Mai Diễm Phương vẫn lẻ bóng một mình.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ nghệ sĩ phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Trong khi phải đấu tranh với căn bệnh quái ác, cô lại nhận được những cuộc điện thoại từ người mẹ tham lam không ngừng thúc giục cô lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mình.

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Cuộc đời của Mai Diễm Phương khiến khán giả tiếc nuối vì quá nhiều bi kịch.

Một ngày cuối tháng 12/2003, "thiên hậu" Hong Kong đã ra đi vĩnh viễn sau những lần xạ trị không thành công.

Nhưng dù qua đời, mẹ ruột và em trai Mai Diễm Phương vẫn lợi dụng danh tiếng của nữ ca sĩ để tổ chức nhiều buổi triển lãm, biểu diễn tưởng nhớ, thu lợi hàng triệu USD Hong Kong.

Thậm chí, họ còn bán đấu giá những vật phẩm riêng tư của nghệ sĩ quá cố để trục lợi. Hành động này từng bị nhiều nghệ sĩ và hiệp hội người hâm mộ lên án.

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#Mai Diễm Phương #thiên hậu Hong Kong #tro cốt của Mai Diễm Phương bị đánh cắp

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