Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Danh tính người đàn ông đầu trần đi xe máy chặn ô tô, tát tài xế ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy có hành vi chặn xe ô tô, tát tài xế ở Hà Nội được đăng tải trên mạng xã hội.

anh-k1l.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đang xác minh, xử lý clip trên mạng xã hội phản ánh về vụ việc người đi xe máy đã hành hung tài xế ô tô.

Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 11/10, trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Lúc này một người đi xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô.

Hình ảnh vụ việc được ghi lại trong clip đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là ông L.X.H (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội) để làm rõ vụ việc.

ong-h-171.jpg
Ông H. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận, khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh đi Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ô tô đi phía sau chèn ép.

Sau đó, ông H. điều khiển xe máy vượt lên phía trước đầu ô tô, dừng xe và xuống nói chuyện với người điều khiển ô tô. Trong quá trình hai bên lời qua tiếng lại, ông H. đã dùng tay bóp mũi và tát người lái xe một cái.

Hiện Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác.

Khi phát sinh va chạm hoặc bất đồng, các bên cần giải quyết trên tinh thần hợp tác, tuân thủ quy định pháp luật; không tự ý sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Xem thêm

#Xử lý vi phạm giao thông #Vụ việc hành hung #An ninh trật tự Hà Nội #chặn ô tô #tát tài xế #Công an TP Hà Nội

Cùng chuyên mục

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe