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Giải trí

Không cứu nổi Tom Cruise

Tú Oanh

TPO - Sang tuần công chiếu thứ 2, “Digger” của Tom Cruise tiếp tục lao dốc về mặt doanh thu. Phim được dự báo thua lỗ lên tới 245 triệu USD. Nhiều người nổi tiếng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ nhưng không tạo được hiệu ứng.

Sau ba ngày cuối tuần (9-11/10), bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ có nhiều biến động. Sau màn ra mắt thành công bất ngờ, Verity - có Anne Hathaway và Dakota Johnson đóng chính - buộc phải nhường vị trí ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ cho “tân binh” Other Mommy, phim kinh dị có sự tham gia của Jessica Chastain.

Tác phẩm của đạo diễn Rob Savage thu về 27,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu ở Bắc Mỹ, thêm 17,69 triệu USD tại các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 45,19 triệu USD.

Phim về Facebook ra mắt thất bại

Theo Variety, Other Mommy có màn ra mắt vượt kỳ vọng, bất chấp việc bị đánh giá là một trong những bộ phim có chất lượng thấp nhất năm.

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Other Mommy bị chê vẫn dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần 9-11/10.

Bộ phim của Universal và Blumhouse xoay quanh thực thể siêu nhiên độc ác xuất hiện dưới hình dạng mẹ của một bé gái. Tác phẩm chỉ đạt 19% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes và nhận điểm D+ trong khảo sát khán giả sau suất chiếu của CinemaScore.

Những đánh giá tiêu cực báo hiệu doanh thu Other Mommy có thể sụt giảm mạnh trong các tuần tiếp theo. Dù vậy, phim vẫn có lợi thế về tài chính nhờ kinh phí sản xuất tương đối khiêm tốn, ở mức 18 triệu USD.

“Phim kinh dị thường ít bị ảnh hưởng bởi những phản hồi tiêu cực, nhưng trường hợp này thực sự nghiêm trọng. Doanh thu sẽ giảm mạnh”, nhà phân tích David A. Gross, người xuất bản bản tin phòng vé FranchiseRe, nhận định.

Ra mắt cùng thời điểm, The Social Reckoning lại không được may mắn về mặt thương mại. Bộ phim về Facebook chỉ thu về 5,5 triệu USD, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Trước khi ra mắt, phim được dự báo đạt doanh thu mở màn 7-8 triệu USD.

Tại thị trường quốc tế, The Social Reckoning cũng có màn khởi đầu ảm đạm khi chỉ thu về 3,5 triệu USD. Doanh thu toàn cầu trong tuần đầu của phim đạt 9 triệu USD.

Giới phê bình và khán giả có những phản ứng trái chiều với The Social Reckoning. Phim đạt 54% điểm trên Rotten Tomatoes và điểm B- từ CinemaScore, cho thấy mức độ đón nhận không mấy khả quan.

Tác phẩm được xếp loại R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi nếu không có người lớn đi cùng), do Aaron Sorkin viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung kể về một kỹ sư làm việc tại Facebook do Mikey Madison thủ vai. Nhân vật này làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho phóng viên do Jeremy Allen White đảm nhận, nhằm phanh phui những hoạt động mờ ám của công ty.

Phần lớn khán giả mua vé xem phim là nam giới lớn tuổi, nhóm đối tượng vẫn chưa quay trở lại rạp chiếu thường xuyên kể từ đại dịch COVID-19.

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Phim về Facebook không đạt được doanh thu mở màn kỳ vọng.

The Social Reckoning lấy bối cảnh nhiều năm sau của thế giới trong The Social Network (2010), do David Fincher đạo diễn, Aaron Sorkin viết kịch bản, với Jesse Eisenberg vào vai nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Đáng tiếc, phim không đạt được thành công như “người tiền nhiệm”.

The Social Network ra mắt cách đây gần 16 năm với 22 triệu USD tại Bắc Mỹ, chưa điều chỉnh theo lạm phát. Kết thúc thời gian chiếu rạp, phim mang về tổng cộng 224 triệu USD trên toàn cầu và giành bốn giải Oscar, trong đó có giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc dành cho Sorkin.

“Những câu chuyện về đấu đá nội bộ doanh nghiệp, tiền bạc và quyền lực đã tìm được chỗ đứng trên truyền hình. Chúng thiếu những yếu tố điện ảnh đủ sức khiến khán giả hào hứng đến rạp. Kinh phí sản xuất của phim ở mức hợp lý. Nhưng với doanh thu phòng vé hiện tại, việc thu hồi khoản đầu tư vẫn là thách thức lớn”, Gross phân tích.

Thất bại đau đớn của Tom Cruise

Digger tiếp tục lao dốc trong tuần chiếu thứ hai, chỉ thu về 3,2 triệu USD tại 3.321 rạp ở Bắc Mỹ, giảm 60% so với mức mở màn ảm đạm 8 triệu USD, tụt từ hạng 5 xuống 8. Đến nay, bộ phim châm biếm có Tom Cruise đóng chính mới đạt 14 triệu USD tại Bắc Mỹ và 35,3 triệu USD trên toàn cầu.

Warner Bros. đã chi hơn 160 triệu USD để sản xuất bộ phim. Với tình hình hiện tại, Digger có nguy cơ trở thành một trong những thất bại phòng vé lớn nhất lịch sử Hollywood, với khoản lỗ từ hoạt động phát hành tại rạp được dự báo lên tới 245 triệu USD.

Trước thảm cảnh đó, nhiều ngôi sao Hollywood đã lên tiếng bênh vực bộ phim, trong đó có Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro và Mandy Patinkin. Họ dành lời khen cho Digger và kêu gọi khán giả ra rạp thưởng thức, nhưng không hiệu quả.

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Phim của Tom Cruise không chỉ chắc chắn thua lỗ, mà còn được dự báo lỗ nặng.

Verity đứng thứ hai với 11,4 triệu USD từ 3.572 rạp, giảm mạnh 64% so với tuần mở màn. Dù vậy, phim được xem là thành công của Amazon MGM. Tác phẩm hiện thu về 53 triệu USD tại Bắc Mỹ và 113 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất là 40 triệu USD.

Resident Evil tụt xuống vị trí thứ ba với 8,3 triệu USD trong tuần chiếu thứ tư. Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, được xếp loại R, đạt doanh thu 138,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 300 triệu USD trên toàn cầu, vượt xa mức kinh phí 75 triệu USD.

Heart of the Beast có Brad Pitt đóng chính, đứng thứ tư với 7,1 triệu USD từ 3.365 rạp trong tuần chiếu thứ ba. Tác phẩm thu về 49,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 131,3 triệu USD trên toàn cầu.

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Phim của Brad Pitt cũng cách mốc hòa vốn con số đáng kể.

Phòng vé Bắc Mỹ tháng 10 đang diễn ra khá trầm lắng. Tổng doanh thu cao hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025 - thấp nhất trong ba thập niên.

Dù tháng 10 có thể không lập nên những kỷ lục đáng nhớ, Hollywood vẫn có nhiều lý do để lạc quan. Theo số liệu của Rentrak, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đã vượt mốc 8 tỷ USD, cột mốc mà vào năm 2025, ngành điện ảnh phải chờ đến tháng 12 mới đạt được.

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