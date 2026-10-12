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TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng

Anh Nhàn

TPO - Sở Y tế TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng thuộc các doanh nghiệp và phòng khám trên địa bàn. Trong đó, 6 cơ sở thuộc hệ thống FPT Long Châu được rút công bố do thu hồi mặt bằng kinh doanh, các cơ sở còn lại đã ngừng triển khai hoạt động tiêm chủng.

Ngày 12/10, theo thông tin từ Sở y tế TPHCM, đơn vị đã rút công bố 6 cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu theo đề nghị của doanh nghiệp do thu hồi mặt bằng kinh doanh.

6 cơ sở tiêm chủng thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu bị rút công bố gồm: Trung tâm tiêm chủng Long Châu 116 tại số 124/1H-124/1S Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm; Long Châu 162 tại số 741 Kinh Dương Vương, phường An Lạc; Long Châu 173 tại số 52/3 đường DT743C, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An; Long Châu 201 tại số 3 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Hưng; Long Châu 212 tại L1-19, tầng 1 Trung tâm thương mại Vincom, số 216 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức và Long Châu 221 tại P4.SH04, tòa Park 4, Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

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Sở Y tế TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng thuộc các doanh nghiệp và phòng khám trên địa bàn

Ngoài ra, trong dịp này, Sở Y tế TPHCM rút công bố 5 cơ sở tiêm chủng khác do ngừng triển khai hoạt động tiêm chủng.

Hai cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Y tế Chấn Văn gồm Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc địa điểm kinh doanh 18, tại số 373 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng; Phòng khám chuyên khoa nội thuộc địa điểm kinh doanh số 83, Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315, tại số 733 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng.

Hai cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Y tế CV Health24 gồm Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, Tiêm chủng nhi 315, Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 88, tại số 118-120 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa; Phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa thuộc Phòng khám Phụ sản 315, Tiêm chủng sản 315, Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 80, tại D19/26 đường N9, phường Thuận Giao.

Cơ sở còn lại là Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bảo Minh, trên đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi. Trước đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Lợi có văn bản báo cáo Sở Y tế về việc rút công bố do phòng khám đã ngừng triển khai hoạt động tiêm chủng.

Theo Sở Y tế TPHCM, sau khi rút công bố các cơ sở nêu trên, thành phố còn 895 cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Người dân nên kiểm tra thông tin về cơ sở tiêm chủng trên các kênh chính thức của ngành y tế và liên hệ trực tiếp trước khi đến tiêm.

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#TPHCM #Tiêm chủng #Cơ sở y tế #Thu hồi hoạt động #Y tế thành phố

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