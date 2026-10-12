Xử phạt tài xế kéo lê mái tôn giữa phố Quảng Ninh

TPO - Tại buổi làm việc với cơ quan công an ngày 11/10, ông B.D. H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển chiếc ô tô kéo theo khung sắt, tấm tôn trên đường.

Clip xe ô tô kéo lê mái tôn giữa phố ở Quảng Ninh.

Từ hình ảnh người dân phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã xác định người cầm lái ô tô kéo lê mái tôn giữa phố là ông B.Đ.H. (sinh năm 1986, trú phường Bãi Cháy).

Trong buổi làm việc với cơ quan công an ngày 11/10, ông H. thừa nhận trực tiếp điều khiển chiếc ô tô kéo theo khung sắt, tấm tôn trên đường. Căn cứ vào hình ảnh và mức độ vi phạm, tài xế đã bị lập biên bản về hành vi “điều khiển xe kéo theo vật khác”, với mức phạt 900.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế B.Đ.H.

Như Tiền Phong đã đưa tin, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu đỏ mận nhãn hiệu Daewoo, biển kiểm soát 29N-3934, buộc dây kéo lê mái tôn còn khung sắt trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy. Phần mái tôn trượt trên mặt đường, kéo lệch sang bên phải và cạ vào vỉa hè, khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng làm rõ và xử lý người điều khiển phương tiện.