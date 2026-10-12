Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Vĩnh Long bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cô gái trên đường đi làm về

Cảnh Kỳ

TPO - Trên đường đi làm về, chị N (21 tuổi) bị Lê Chí Tưởng (24 tuổi) chạy xe máy đi ngược chiều khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 12/10, Công an xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Chí Tưởng (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

tuong-7140.jpg
Bị can Lê Chí Tưởng nơi hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 29/9, trên đường đi làm về, chị N (21 tuổi, ngụ xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long) bị một thanh niên chạy xe máy đi ngược chiều khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị N chạy đến một nhà dân gần đó để cầu cứu và liên hệ với gia đình. Sau đó, gia đình chị N trình báo vụ việc đến công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hải nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy xét nghi phạm.

Đến ngày 4/10, lực lượng công an tạm giữ Lê Chí Tưởng. Tại cơ quan công an, bước đầu Tưởng thừa nhận hành vi phạm tội.

Xem thêm

#hiếp dâm #Vĩnh Long #Lê Chí Tưởng #đi làm về #bắt giữ #bị hiếp dâm trên đường đi làm về

Cùng chuyên mục

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe