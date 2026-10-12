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Số ca nghi ngộ độc bánh mì tăng lên 135, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn điều tra nguyên nhân

Nguyễn Ngọc

TPO - Tính đến sáng 12/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 135 trường hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm và siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm.

Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, sau vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành.

Theo đó, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc để điều trị người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng. Đồng thời, phối hợp điều tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý vi phạm theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả điều tra, xử lý vụ việc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 14/11/2026.

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Điểm bán bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

UBND phường Cẩm Thành tiếp tục xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc, kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Theo thống kê lũy kế đến 7h30 ngày 12/10, đã có 135 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại 6 cơ sở y tế lân cận.

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Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Trước đó, ngày 10/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc trên.

Theo đó, yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

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CDC Quảng Ngãi đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện đúng quy trình vệ sinh, chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9h – 18h ngày 9/10. Sau đó, hàng loạt người trong số này phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.

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UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong xe bán bánh mì.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

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#Nghi ngộ độc thực phẩm #Quảng Ngãi #Bánh mì Bà Được #Kiểm tra an toàn thực phẩm #Điều tra nguồn gốc

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