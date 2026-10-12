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Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

Minh Đức

TPO - Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng, với không gian phát triển mới dựa trên công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển.

Mở rộng không gian, hình thành 3 vùng động lực

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Trung tâm tỉnh Hưng Yên. Ảnh: N.D.

Ngày 12/10, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xác định là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng phát triển mới sau khi tỉnh Hưng Yên được hợp nhất với tỉnh Thái Bình.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Hưng Yên và Thái Bình. Sau hợp nhất, tỉnh có diện tích hơn 2.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Với vị trí tiếp giáp Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và có không gian phát triển từ khu vực nội địa đến ven biển, Hưng Yên có điều kiện mở rộng các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ hiệu quả các nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng phù hợp với quy mô, vị thế mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, quy hoạch được xây dựng công phu, khoa học, với sự tham gia góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Theo quy hoạch, Hưng Yên được định vị ở trung tâm vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Không gian phát triển được tổ chức thành 3 vùng. Vùng động lực phía Bắc tập trung phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao, đóng vai trò cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển. Vùng trung tâm giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch và giáo dục của tỉnh, đồng thời điều phối, cân bằng và lan tỏa phát triển giữa các khu vực.

Trong khi đó, vùng ven biển được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược mới, tập trung phát triển kinh tế biển tổng hợp, gồm công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, logistics cảng biển, đô thị - dịch vụ biển và nông nghiệp quy mô lớn.

Hạ tầng giao thông làm “xương sống” tăng trưởng

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Tỉnh Hưng Yên hoàn thiện quy hoạch hạ tầng công nghiệp gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp. Ảnh: B.H.Y.

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng cao. Mạng lưới giao thông được quy hoạch gồm 6 trục ngang, 3 trục dọc, 4 tuyến đường sắt; cùng các tuyến kết nối với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Đáng chú ý là tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là đại lộ 89, dự kiến kết nối từ Hà Nội ra khu vực ven biển, với quy mô mặt cắt khoảng 180m, vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h. Một tuyến giao thông khác kết nối khu vực trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội được định hướng quy mô mặt cắt khoảng 120m, kết hợp đường sắt, metro.

Các tuyến giao thông này được kỳ vọng tạo mạng lưới kết nối đồng bộ giữa Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, qua đó thúc đẩy logistics, công nghiệp, đô thị và kinh tế biển.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Hưng Yên định hướng hoàn thiện hệ thống hạ tầng gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư trong nước và FDI. Quy hoạch đồng thời xác định phương hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó chú trọng xử lý nước thải, rác thải và nâng cao chất lượng môi trường.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc định vị Hưng Yên trong không gian trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng có thể tạo điều kiện để tỉnh tăng cường liên kết vùng, khai thác lợi thế về vị trí, hạ tầng và quy mô thị trường, từ đó hình thành sức mạnh cộng hưởng với các địa phương lân cận.

Ông Lee Jeesoon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên, đánh giá quy hoạch đã mở rộng không gian phát triển, xác định rõ ba vùng chức năng động lực và định hướng hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp theo hướng đồng bộ.

Theo ông Lee Jeesoon, trên cơ sở định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh, Khu công nghiệp sạch - VTK Hưng Yên sẽ tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng sạch.

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#Hưng Yên #Vùng Thủ đô #Phát triển công nghiệp #Hạ tầng giao thông #Đồng bằng sông Hồng #Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô #Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

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