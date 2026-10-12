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Kinh tế

Hưng Yên bước vào chu kỳ mới: Từ trung tâm sản xuất đến điểm đến của công nghiệp công nghệ cao

P.V

Trong sự phát triển của thị trường khu công nghiệp, từ vị thế một trung tâm sản xuất truyền thống, Hưng Yên đang vươn mình thành điểm đến chiến lược của công nghệ cao và công nghiệp sạch. Chính nhờ tầm nhìn quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển và sự hiện diện của khu công nghiệp thế hệ mới, thị trường công nghiệp Hưng Yên đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Diện mạo mới của thị trường công nghiệp Hưng Yên

Một trong những rào cản lớn nhất của các tập đoàn đa quốc gia khi đặt chân đến Việt Nam là sự thiếu vắng các khu công nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Nhiều đại bàng công nghệ buộc phải “hoãn binh” kế hoạch mở rộng thị trường do không tìm được môi trường sản xuất đáp ứng các tiêu chí khắt khe về hạ tầng số, sinh thái và ESG.

Nền kinh tế tri thức và công nghệ cao tác động sâu sắc đến thị trường công nghiệp Việt Nam
Nền kinh tế tri thức và công nghệ cao tác động sâu sắc đến thị trường công nghiệp Việt Nam

Tại Hưng Yên, mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng lao động và gia công đang lùi dần vào quá khứ, nhường chỗ cho nền kinh tế tri thức và công nghệ cao. Theo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trục xoay cốt lõi. Hiện Hưng Yên đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số đột phá trong cơ cấu GRDP giai đoạn tới.

Chiến lược thu hút FDI của Hưng Yên đang dịch chuyển mạnh mẽ, đón đầu làn sóng công nghệ lõi. Tỉnh tập trung thu hút các ngành có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, từ điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu đến logistics thông minh và sản xuất xanh hướng tới Net Zero 2050.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), khẩu vị của các tập đoàn công nghệ đã thay đổi căn bản. Họ không tìm kiếm một diện tích đất thô để dựng nhà xưởng đơn thuần, mà đòi hỏi một hệ sinh thái hạ tầng toàn diện: mạng viễn thông 5G-IoT phủ kín, tỷ lệ năng lượng tái tạo cao trong cơ cấu điện năng, cùng chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vận hành xuyên suốt.

Sự dịch chuyển của Hưng Yên giai đoạn này tương thích với “khẩu vị” đó khi dòng vốn FDI liên tục tăng trưởng. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2026, Hưng Yên có thêm 40 dự án FDI mới, tổng vốn đăng ký đạt 645,67 triệu USD, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự áp đảo của các dự án công nghệ cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu… cho thấy công nghiệp Hưng Yên là thỏi nam châm hút dòng vốn thế hệ mới.

Hưng Yên đang chứng minh năng lực thích ứng nhanh nhạy với các tiêu chuẩn khắt khe thông qua việc tái cấu trúc các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, biến áp lực hội nhập thành động lực bứt phá toàn diện.

MEYINPARK – Lời giải hạ tầng đón đầu xu thế công nghiệp thế hệ mới

Với quy mô gần 199 ha, Khu công nghiệp thế hệ mới MEYINPARK do MEYGROUP (Tân Á Đại Thành) phát triển nằm trong số ít dự án tiên phong đón đầu làn sóng FDI công nghệ cao. Dự án dành tối thiểu 30% quỹ đất cho công nghiệp công nghệ cao, phụ trợ thông minh và sản xuất sạch, trực tiếp giải quyết "cơn khát" mặt bằng chuẩn quốc tế và đáp ứng những tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt nhất của các tập đoàn bán dẫn, điện tử toàn cầu.

Nền tảng vận hành của MEYINPARK được thiết lập trên hạ tầng sản xuất "An toàn – Hiệu quả – Tối ưu", hiện thực hóa triết lý bất động sản công nghiệp tinh khiết. Dự án phân bổ hơn 10% tổng diện tích cho hệ thống cây xanh và hành lang sinh thái, kết hợp cùng hệ thống phân luồng, xử lý nước thải thông minh và tích hợp năng lượng tái tạo vào vận hành. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được số hóa với mạng lưới viễn thông tốc độ cao 5G-IoT và hệ thống logistics nội khu siêu tốc, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) khắt khe nhất của các chuỗi cung ứng quốc tế.

Không gian sống xanh, trong lành tại MEYINPARK
Không gian sống xanh, trong lành tại MEYINPARK

Sức hút của một khu công nghiệp thế hệ mới không chỉ đo bằng năng lực vận hành kỹ thuật, mà còn ở khả năng tích hợp hệ sinh thái đô thị phục vụ con người. Lấy con người làm hạt nhân của phát triển, MEYINPARK vượt qua khuôn mẫu nhà xưởng truyền thống, kiến tạo hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh. Ở đó, dòng chảy sản xuất công nghệ cao song hành cùng nhịp sống, nhịp làm việc và tái tạo năng lượng cho con người.

Chuỗi shophouse sôi động đa dạng dịch vụ, thương mại tại MEYINPARK
Chuỗi shophouse sôi động đa dạng dịch vụ, thương mại tại MEYINPARK

Dự án sở hữu hệ tiện ích đồng bộ chuẩn quốc tế bao gồm nhà điều hành hạng A tích hợp trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống khu lưu trú chất lượng cao dành riêng cho chuyên gia và kỹ sư, các dãy shophouse thương mại sầm uất phục vụ nhu cầu giải trí, cùng hệ thống công viên thể thao ngoài trời. Mô hình "all-in-one" tạo lập một không gian sống và làm việc lý tưởng ngay trong lòng khu đô thị công nghiệp. Đây là bệ phóng giúp doanh nghiệp trực tiếp thu hút và giữ chân lực lượng nhân sự nhờ sự gắn kết chặt chẽ của không gian sống và lập nghiệp hoàn chỉnh.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn đổi mới, tư duy kiến tạo của Hưng Yên và năng lực phát triển hạ tầng bài bản của những dự án tiên phong như MEYINPARK tạo ra lực hút mạnh mẽ. Hưng Yên đang viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh trên bản đồ công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và khu vực.

#Hưng Yên #công nghiệp cao #FDI #hạ tầng số #khu công nghiệp

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