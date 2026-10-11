Chủ tịch Khánh Hòa cam kết xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh sẽ phân công cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời từng kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, vốn và nhân lực để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài.

Chiều 8/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026”, với chủ đề “Khánh Hòa – Kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Khánh Hòa hiện đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án Quy hoạch chung đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 cũng đã hoàn thành thẩm định cấp Trung ương và đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Huyền, đây là cơ sở để mở rộng không gian phát triển, khai thác các lợi thế về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch - dịch vụ và năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiềm năng và quy hoạch chỉ có thể chuyển thành nguồn lực phát triển khi được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Với những dự án đủ điều kiện pháp lý, nhà đầu tư có năng lực, tỉnh sẽ quyết liệt đồng hành tháo gỡ. Ngược lại, những dự án kéo dài không có lý do chính đáng hoặc chủ đầu tư không còn năng lực sẽ bị xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, cho rằng việc nhiều dự án đầu tư, hoạt động du lịch, dịch vụ, công nghiệp và kinh tế biển mở rộng sẽ tạo thêm nhu cầu về hàng hóa, nhân lực, công nghệ và dịch vụ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, vấn đề doanh nghiệp địa phương quan tâm là họ có thể tham gia đến đâu vào các dự án, sản phẩm và dịch vụ có đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư hay không.

Theo ông Hải, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị. Một số đơn vị có sản phẩm tốt nhưng chưa hoàn thiện tiêu chuẩn, hồ sơ năng lực; doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng lại thiếu thông tin về nhu cầu và điều kiện của đối tác.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề xuất xây dựng cơ chế kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp địa phương theo nhu cầu cụ thể của từng dự án. Nhà đầu tư công bố nhóm hàng hóa, dịch vụ cần mua, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện lựa chọn; các hội, hiệp hội rà soát, giới thiệu doanh nghiệp phù hợp.

Hội cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực doanh nghiệp Khánh Hòa, tập trung vào sản phẩm, dịch vụ, quy mô cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu hợp tác. Từ đó, các chương trình đào tạo có thể tập trung vào những điểm doanh nghiệp còn thiếu như quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường.

Đối với ngành du lịch, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho rằng địa phương cần chuyển từ “du lịch số lượng” sang “du lịch chất lượng”, hướng tới vị thế trung tâm du lịch quốc tế.

Hiệp hội đề xuất phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, tàu biển cao cấp và MICE; đồng thời nâng chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành và phân tích hành vi du khách.

Nguồn nhân lực cũng được xác định là một trong những điểm cần cải thiện. Hiệp hội đề nghị tăng phối hợp giữa tỉnh với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề để xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, đáp ứng các dự án du lịch lớn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết 9 tháng đầu năm, GRDP tỉnh ước tăng 11,21%, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Du lịch ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 7,1 triệu khách quốc tế. Theo ông Hùng, những kết quả này có đóng góp trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động.

Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Khánh Hòa đã hoàn thành xử lý 106 trong tổng số 257 dự án gặp vướng mắc, với tổng vốn đầu tư khoảng 88.000 tỷ đồng. Việc này nhằm khơi thông nguồn lực bị đình trệ, hạn chế lãng phí đất đai và vốn đầu tư, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết qua tham luận của các đơn vị tại hội nghị, có các nhóm vấn đề liên quan cơ chế, thủ tục, hạ tầng, nhân lực, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết kinh doanh.

“Từng nội dung sẽ có cơ quan chịu trách nhiệm, có thời hạn trả lời”, ông Hùng nói, đồng thời yêu cầu những vấn đề đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời; trường hợp cần thêm thời gian phải thông tin rõ hướng xử lý, còn nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tỉnh chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng cam kết tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, nhân lực; phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh các dự án đã được tháo gỡ. Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ký kết hợp tác ghi nhớ giữa UBND Khánh Hòa và VCCI.

Đồng thời, Khánh Hòa khuyến khích các nhà đầu tư lớn kết nối với doanh nghiệp địa phương, trong đó hiệu quả xúc tiến đầu tư cần được thể hiện bằng hợp đồng, đơn hàng và các quan hệ hợp tác bền vững.

“Niềm tin được xây dựng từ những việc làm cụ thể như vậy. Đó là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm gắn bó, cùng Khánh Hòa phát triển lâu dài”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.