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Nhiều thiếu sót về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU tại Vĩnh Long còn những hạn chế trong tham mưu, ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót...

Theo kết quả thanh tra, cơ quan chức năng của tỉnh chậm tham mưu triển khai công văn của Cục Thủy sản hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng ghi, báo cáo vị trí định kỳ đối với tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trong quá trình hoạt động trên biển.

Cơ quan tham mưu chưa tham mưu ban hành quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Vĩnh Long; chưa tham mưu ban hành Đề án phát triển thủy hải sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

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Khu neo đậu tàu ở Cảng cá Định An, tỉnh Vĩnh Long.

Công tác quản lý tàu cá có những thiếu sót như: Hồ sơ đăng ký tàu cá mua, bán trong tỉnh không có giấy chứng nhận xóa đăng ký; hồ sơ xóa đăng ký tàu cá không có tài liệu thể hiện thời điểm tiếp nhận hồ sơ, không có tờ khai xóa đăng ký tàu cá, không cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt không ghi cụ thể hành vi vi phạm, không ghi cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm…

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quy định chưa ban hành kể trên. Sở NN&MT Vĩnh Long cũng cần tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo, các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế.

Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo được yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ. Thực hiện đúng chế độ báo cáo liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển. Tập trung xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Xử phạt hành chính đúng biểu mẫu, đúng quy định. Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế…

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 4.550 tàu cá đăng ký. Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được quản lý chặt chẽ, bảo đảm neo đậu tại bến, không ra khơi khai thác. Công tác theo dõi, giám sát hành trình tàu cá được duy trì 24/7. Đầu năm 2026 đến nay, Vĩnh Long không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đối với 16 nhiệm vụ được giao theo Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng và các văn bản liên quan, đến nay tỉnh đã hoàn thành 15 nhiệm vụ; nhiệm vụ còn lại liên quan đến đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá Định An đang được tiếp tục triển khai.

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Lãnh đạo Bộ NN&MT kiểm tra khu vực tiếp nhận nguyên liệu thủy sản của một doanh nghiệp ở Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Hân.

Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Vĩnh Long gần đây, Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng đề nghị, tỉnh tiếp tục rà soát kỹ từng tồn tại, hạn chế; quản lý chặt đội tàu, nhất là tàu không đủ điều kiện hoạt động và nhóm tàu có nguy cơ cao. Tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời xác minh các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo ông Hưng, chống khai thác IUU không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật mà phải gắn với tổ chức lại sản xuất, giảm cường lực khai thác, phát triển nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi nghề và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.

Thứ trưởng Bộ NN&MT đề nghị địa phương tiếp tục duy trì quyết tâm cao, không để phát sinh vi phạm mới, góp phần cùng cả nước khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, bảo vệ uy tín, thương hiệu thủy sản Việt Nam và hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững.

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#chống khai thác IUU #kết luận thanh tra #Vĩnh Long #tàu cá #quản lý thủy sản #khai thác bất hợp pháp #bảo vệ thủy sản #quản lý tàu

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