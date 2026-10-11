Đường ven biển gần 2.000 tỷ nối Thanh Hóa - Ninh Bình sắp khai thác

TPO - Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới, mở thêm trục kết nối giao thông ven biển Thanh Hóa với Ninh Bình.
TPO - Trước việc không thể giải ngân hơn 200 tỷ đồng cho dự án đường tỉnh 923 trong năm nay, Sở Xây dựng Cần Thơ xin trả lại số vốn kế hoạch này để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân.
TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU tại Vĩnh Long còn những hạn chế trong tham mưu, ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền.
TPO - Nắm giữ “xương sống” của hệ thống điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất kể từ khi thành lập. Bộ Công Thương cho rằng phải sớm tách EVNNPT khỏi EVN để bảo đảm sự độc lập của lưới điện, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo việc này trước mắt có thể phát sinh nhiều rủi ro.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Điều này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
TPO - Với 240 gian hàng, quy tụ 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, không gian giới thiệu cà phê Arabica góp phần lan tỏa giá trị nông sản thế mạnh của địa phương.
Vietcombank chính thức đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, mang đến hàng nghìn cơ hội sở hữu vé và những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng thông qua chuỗi chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng Vietcombank.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu tại Lâm Đồng, TPHCM bị ngập úng và hư hại, làm nguồn cung giảm. Vì thế, giá nhiều loại rau xanh tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường.
Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
72 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã đổi thay trên nhiều phương diện. Nhưng có một thay đổi hiện diện trong từng ngôi nhà, góc phố và nhịp sống của thành phố: điện.
TP - Câu chuyện về cặp dê đi làm của ông chủ Joe Corcoran đã trở thành một ví dụ sinh động cho một xu hướng đang lan rộng trong kinh doanh toàn cầu: doanh nghiệp ngày càng ít bán đồ vật, mà bán kết quả, quyền sử dụng, trải nghiệm và thời gian.
TPO - Sáng nay (10/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với sáng qua. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, có doanh nghiệp để mức chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.
Giữa những ngày đơn hàng dồn dập, một chiếc xe hỏng hay một sự cố bất ngờ có thể khiến cả tuyến giao bị ngắt quãng và hàng trăm đơn hàng dang dở. Khi ấy những shipper thường không mất nhiều thời gian để hỏi "ai sẽ làm?". Họ chỉ cần biết "mình có thể nhận thêm bao nhiêu?" để các đơn hàng sẽ được đến tay người nhận đúng lịch trình.
TPO - Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 510 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, với hạng mục cầu vượt một chiều dài khoảng 300 m.
TPO - Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đề xuất trước mắt giữ mô hình truyền tải hiện nay, từng bước tách phân phối và bán lẻ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa thống nhất một số nội dung.
TPO - Ngày 9/10, tại Hội nghị lúa gạo thế giới 2026 (World Rice Conference) diễn ra ở Manila, Philippines, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam về Nhì cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026, sau 3 lần về Nhất.
TPO - Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, tối 9/10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.