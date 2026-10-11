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Kinh tế

Đường ven biển gần 2.000 tỷ nối Thanh Hóa - Ninh Bình sắp khai thác

Phạm Trường

TPO - Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới, mở thêm trục kết nối giao thông ven biển Thanh Hóa với Ninh Bình.

Video: Diện mạo tuyến đường ven biển nghìn tỷ ở Thanh Hóa.
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Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa﻿ dài gần 24km, có điểm đầu tại xã Tân Tiến, kết nối với tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình; điểm cuối nối với tuyến đường ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.
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Công trình được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Sở Xây dựng Thanh Hóa là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao quản lý dự án.
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Sau thời gian thi công, đến nay dự án đã hoàn thành xây lắp, sắp đưa vào khai thác. Theo ghi nhận, trên toàn tuyến có 4 cây cầu, gồm 3 cầu lớn vượt sông Lèn, sông Lạch Trường, kênh De và một cầu trung vượt kênh Hói Đào. Một số đoạn tuyến đã hoàn thiện, kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu.
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Cầu Lạch Trường là một trong những hạng mục nổi bật nhất. Thuộc gói thầu xây lắp số 6, cây cầu dài hơn 1.300 m, gồm 30 nhịp, vượt qua sông Lạch Trường và phần lớn diện tích các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển. Đây là cây cầu vượt sông, vượt cạn dài nhất trên tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa.
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Nhìn từ trên cao, cầu Lạch Trường nổi bật giữa vùng đồng bằng ven biển với những nhịp kéo dài qua dòng sông, nối liền các khu vực bờ bãi và đầm nuôi trồng thủy sản. Phần vượt sông chỉ chiếm một phần trong tổng chiều dài công trình, phần lớn còn lại là cầu vượt cạn qua khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân.
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Theo thiết kế, cầu gồm một liên dầm hộp ba nhịp liên tục và 27 nhịp dẫn giản đơn sử dụng dầm Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Kết cấu này tạo nên tuyến cầu dài xuyên qua vùng đồng bằng ven biển, góp phần bảo đảm kết nối giao thông qua khu vực sông Lạch Trường.
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Để có mặt bằng thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã thực hiện giải phóng mặt bằng, đền bù 10 đầm nuôi tôm với tổng diện tích khoảng 3ha. Đây là một trong những phần việc đáng chú ý khi triển khai công trình qua khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản.
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Tuyến đường có nền rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m. Trên toàn tuyến được bố trí tám nút giao với đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp và đường liên xã. Các nút giao được thiết kế giao bằng, có làn chờ rẽ rộng từ 2,5m, kết hợp hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi lưu thông.
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Tuyến đường có nền rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m. Trên toàn tuyến được bố trí tám nút giao với đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp và đường liên xã. Các nút giao được thiết kế giao bằng, có làn chờ rẽ rộng từ 2,5m, kết hợp hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi lưu thông.
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Tại một số vị trí, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như cọc tiêu, sơn phản quang và kẻ vạch đường. Các hạng mục điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông đang được lựa chọn nhà thầu để triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, dự án đã hoàn thành phần xây lắp và đang được hoàn thiện các hạng mục còn lại để làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao và thẩm tra an toàn giao thông. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 11.
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Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển﻿ Thanh Hóa, tăng cường kết nối với tỉnh Ninh Bình và tuyến Hoằng Hóa - Sầm Sơn. Công trình được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển.

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#đường ven biển #Thanh Hóa #Nga Sơn #Hoằng Hóa #giao thông #cầu vượt sông #phát triển kinh tế

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