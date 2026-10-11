Đường ven biển gần 2.000 tỷ nối Thanh Hóa - Ninh Bình sắp khai thác

Giữa những ngày đơn hàng dồn dập, một chiếc xe hỏng hay một sự cố bất ngờ có thể khiến cả tuyến giao bị ngắt quãng và hàng trăm đơn hàng dang dở. Khi ấy những shipper thường không mất nhiều thời gian để hỏi "ai sẽ làm?". Họ chỉ cần biết "mình có thể nhận thêm bao nhiêu?" để các đơn hàng sẽ được đến tay người nhận đúng lịch trình.