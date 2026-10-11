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Kinh tế

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Lợi nhuận quý III có giúp VN-Index thoát đà giảm?

Việt Linh

TPO - VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại chưa hạ nhiệt. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng mở ra cơ hội phục hồi cho các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực, song thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép từ lãi suất và diễn biến dòng tiền.

Dòng tiền phân hóa, khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch giằng co. VN-Index có hai phiên đầu tuần phục hồi từ vùng 1.730 điểm lên quanh 1.765 điểm, trước khi chịu áp lực điều chỉnh trong ba phiên cuối tuần. Kết tuần, chỉ số giảm 0,15%, xuống 1.735 điểm, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Dù mức giảm chậm lại, thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Dòng tiền phân hóa rõ nét khi một số nhóm cổ phiếu năng lượng - dầu khí, thủy sản, dệt may, nông nghiệp, cảng biển - vận tải biển, bán lẻ và hàng không ghi nhận diễn biến tích cực. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán, công nghệ - viễn thông, điện, ngân hàng và bất động sản chịu áp lực bán.

Thanh khoản trên sàn HoSE tăng 7,6% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn chưa tạo được động lực nâng đỡ chỉ số.

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Chứng khoán có tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý. Giá trị bán ròng trong tuần trên HoSE lên gần 14.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, dòng tiền đang có xu hướng rời nhóm vốn hóa lớn để tìm cơ hội ở những cổ phiếu vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Nhóm cổ phiếu Vingroup hỗ trợ thị trường đầu tuần nhưng nhanh chóng suy yếu. Riêng phiên 8/10, VHM và VIC lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index.

Diễn biến này cho thấy sự khởi sắc ở một số nhóm ngành chưa đủ tạo thành xu hướng tăng chung. Thị trường còn chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài, trong đó giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng do căng thẳng ở Trung Đông...

Kỳ vọng lợi nhuận, thận trọng với xu hướng phục hồi

Về triển vọng tuần tới, ông Nguyễn Tấn Phong dự báo VN-Index có thể tiếp tục đi ngang theo xu hướng giảm trong vùng 1.700-1.760 điểm. Dòng tiền vẫn phân hóa, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa cho thấy khả năng trở lại dẫn dắt. Áp lực bán từ khối ngoại cũng tiếp tục đè nặng lên nhóm ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Anh - chuyên viên phân tích từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) - dự báo, trong tháng 10, VN-Index dao động trong vùng 1.670-1.800 điểm, với xu hướng điều chỉnh là chủ đạo. Áp lực bán ròng của khối ngoại và thanh khoản thấp có thể chi phối thị trường trong nửa đầu tháng này. Sang nửa cuối tháng 10, chỉ số có khả năng phục hồi kỹ thuật khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý III bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Đức Anh lưu ý quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và tỷ giá. Trong nước, dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng trên thị trường mở trong tuần từ 21-25/9, đưa lãi suất qua đêm liên ngân hàng về quanh 1%/năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng lên 7,2%/năm cho thấy áp lực lãi suất trung hạn vẫn hiện hữu.

TVS cũng cảnh báo khả năng điều chỉnh tiếp của nhóm cổ phiếu Vingroup có thể kéo VN-Index về vùng đáy của tháng 7. Ba thời điểm đáng chú ý trong tháng gồm ngày 15/10, khi hợp đồng tương lai VN30F1M đáo hạn; vào nửa cuối tháng, khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III và ngày 29/10, khi Fed đưa ra quyết định lãi suất.

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Mùa báo cáo quý III mở ra kỳ vọng phục hồi cho chứng khoán. Ảnh minh họa.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu quanh 50% danh mục và hạn chế sử dụng đòn bẩy trong tháng 10.

Một trong những yếu tố được giới phân tích theo dõi là triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Theo dự báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), lợi nhuận sau thuế nhóm bất động sản dân cư và thương mại có thể tăng 213,8% so với cùng kỳ, lên 21.134 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khả năng ghi nhận doanh thu từ các dự án bàn giao của VHM.

Nhóm dầu khí được dự báo tăng 147,5%, lên 13.183 tỷ đồng, trong khi bán lẻ tăng 94,9%, đạt 4.322 tỷ đồng.

Với nhóm ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng trong danh mục theo dõi được dự báo tăng 17,7%, lên 67.699 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận nhóm chứng khoán có thể giảm 10,2%, còn 3.175 tỷ đồng.

Những dự báo này cho thấy cơ hội có thể tập trung ở các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận tích cực, thay vì lan tỏa trên toàn thị trường. Dù vậy, kết quả kinh doanh khả quan chưa đồng nghĩa với việc VN-Index sẽ sớm đảo chiều.

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#VN-Index #Chứng khoán #dòng tiền #kết quả kinh doanh #ngoại ròng #thị trường #đầu tư

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