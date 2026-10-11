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Kinh tế

Cần Thơ diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

PV

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, với tình huống giả định cháy tại khu vực để xe ô tô, mô tô ở tầng hầm, có người mắc kẹt và bị thương.

Ngày 10/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP. Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, với tình huống giả định có 15 người mắc kẹt trong tòa nhà.

Buổi thực tập có sự tham dự của ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, cùng hơn 100 người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, lực lượng an ninh địa phương và đội PCCC-CNCH cơ sở của công ty. Hai xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động phục vụ thực tập.

Theo kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Cần Thơ, buổi thực tập được tổ chức tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa lực lượng chữa cháy tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp.

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Thực tập PCCC-CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng

Theo tình huống giả định, khoảng 9h ngày 10/10, trong quá trình hoạt động, một xe máy tại khu vực để xe ô tô, mô tô ở tầng hầm bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, hệ thống báo cháy đang được bảo dưỡng, sửa chữa nên việc phát hiện đám cháy bị chậm trễ. Nguyên nhân giả định do nhiên liệu trong xe máy bị rò rỉ, gặp nguồn nhiệt gây cháy.

Khi phát hiện sự cố, cán bộ, nhân viên nhanh chóng báo động, hướng dẫn mọi người thoát nạn qua các lối thoát hiểm, đồng thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục lan sang các phương tiện lân cận, trong đó có những vật liệu dễ cháy như nệm mút, nhựa, khiến ngọn lửa phát triển nhanh, tỏa nhiều khói và khí độc.

Tình huống đặt ra nguy cơ cháy lan trên diện rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà có khoảng 15 người, trong đó 10 người đang làm việc tại các khu vực khác. Khói, khí độc và nhiệt độ cao khiến một số người không thể tự thoát ra ngoài, dự kiến có 2 người bị ngạt khói, 1 người bị bỏng, 1 người bị chấn thương không thể tự di chuyển. Sáu người khác cần được hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đám cháy được giả định có diện tích khoảng 62m². Trước diễn biến phức tạp, lực lượng tại chỗ báo cáo lãnh đạo công ty, huy động thêm người hỗ trợ nạn nhân, đồng thời thông báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Phú Lợi phối hợp xử lý.

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Những người trong toà nhà di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn để thoát nạn
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Lực lượng PCCC-CNCH chuyên nghiệp và cơ sở phối hợp chữa cháy

Theo phương án, lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở triển khai báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, tìm kiếm người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng y tế thực hiện sơ cứu, cấp cứu người bị thương.

Khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau hơn một giờ triển khai, buổi thực tập hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó sự cố cháy, nổ của lực lượng PCCC-CNCH cơ sở; đồng thời rèn luyện năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp.

#diễn tập chữa cháy #Cần Thơ #Xổ số kiến thiết #cứu nạn #phòng cháy #cứu hộ #đào tạo

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