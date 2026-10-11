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Trái phiếu Chính phủ hút gần 300.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm đắt hàng

Việt Linh

TPO - Kho bạc Nhà nước huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong phiên đấu thầu đầu tháng 10, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tính từ đầu năm, lượng vốn huy động đạt gần 300.000 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm.

Trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 7/10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị chào mua lên tới 17.600 tỷ đồng ngay trong đợt đầu tiên, tạo điều kiện để cơ quan phát hành mở thầu bổ sung 4.000 tỷ đồng.

Kết quả, tổng lượng trái phiếu huy động thành công đạt 12.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 4,43%/năm. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2023.

Đáng chú ý, nhu cầu mua tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây cũng là kỳ hạn ghi nhận lượng chào mua vượt xa khối lượng gọi thầu, khiến Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động vượt kế hoạch ban đầu.

Theo dữ liệu thị trường, đây là lần thứ ba trong vòng một tháng qua trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ghi nhận nhu cầu mua cao, thúc đẩy lượng phát hành tăng thêm so với kế hoạch.

Số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động thành công hơn 70.139 tỷ đồng, tăng 152% so với tháng trước.

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Theo thống kê của KBNN, kỳ hạn 10 năm chiếm áp đảo trong cơ cấu kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ huy động đạt 299.060 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành năm 2026.

Cơ cấu phát hành tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 10 năm và 5 năm. Trong tháng 9, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 44.403 tỷ đồng, chiếm 63,3% tổng khối lượng phát hành; kỳ hạn 5 năm đạt 25.651 tỷ đồng, tương ứng 36,6%.

KBNN gọi thầu tại 5 kỳ hạn gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, chỉ có ba kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm trúng thầu. Lãi suất trúng thầu cuối tháng lần lượt là 4,27%/năm, 4,43%/năm và 4,62%/năm, đều tăng 0,02 điểm phần trăm so với phiên trúng thầu cuối tháng 8.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9 đạt khoảng 2,81 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 26,7%.

Giao dịch mua bán thông thường chiếm 65,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch mua bán có cam kết mua lại chiếm 34,5%. Giá trị trái phiếu do nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch; nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 80 tỷ đồng trong tháng.

Theo kế hoạch, trong tuần tiếp theo, KBNN dự kiến gọi thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm hơn một nửa khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận định, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ có dấu hiệu cải thiện khi mặt bằng lãi suất trúng thầu được nâng lên. Tại những phiên có tỷ lệ trúng thầu cao, lãi suất qua đêm thường trong xu hướng giảm, phản ánh thanh khoản ngắn hạn cải thiện và hỗ trợ hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

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#trái phiếu Chính phủ #huy động vốn #kỳ hạn 10 năm #thị trường chứng khoán #kỳ hạn 5 năm #kỳ hạn 15 năm #kỳ hạn 30 năm

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