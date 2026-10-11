Lãi vay mua nhà cao, chủ đầu tư 'tung chiêu' giữ sức mua

Giao dịch nhà ở giảm sâu trong nửa đầu năm, lãi vay lên 16%/năm khiến nhiều chủ đầu tư phải tăng hỗ trợ lãi suất, chiết khấu và tặng voucher để hút khách mua nhà.

Lãi suất vay mua nhà tăng trong khi nguồn cung tiếp tục mở rộng khiến việc bán hàng trở thành thách thức lớn hơn với các chủ đầu tư. Thay vì giảm giá niêm yết, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hỗ trợ lãi vay, giãn tiến độ thanh toán hoặc áp dụng chiết khấu để thu hút người mua.

Hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán

Hỗ trợ lãi suất đang trở thành một trong những công cụ cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường bất động sản, nhất là khi lãi vay mua nhà sau thời gian ưu đãi có thể lên tới 15-16%/năm.

Mới đây, Vinhomes đã công bố chính sách hỗ trợ lãi suất tối đa 5 năm, với mức từ 3% đến 9%/năm tùy phương án khách hàng lựa chọn. Các kỳ hạn hỗ trợ gồm 18, 24, 30, 36, 48 và 60 tháng, tương ứng mức lãi suất 3%, 4,5%, 6%, 7,5%, 8,5% và 9%/năm. Khoản vay được áp dụng tối đa 70% giá trị bất động sản theo phương án công bố.

Chủ đầu tư đang dẫn dắt thị trường căn hộ Việt Nam là Masterise cũng đưa ra phương án hỗ trợ người mua nhà vay ngân hàng, với chính sách miễn lãi 18-30 tháng, sau đó áp dụng mức lãi suất tối đa 7,5%/năm trong 2 năm tiếp theo.

Tại TP.HCM, Sunshine Group triển khai gói hỗ trợ tài chính cho dự án Sunshine Sky City, với số vốn ban đầu từ khoảng 600 triệu đồng theo phương án được giới thiệu. Khách hàng vay ngân hàng có thể được hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và áp dụng lãi suất tối đa 8%/năm trong 12 tháng tiếp theo. Doanh nghiệp cũng từng công bố ưu đãi 300 triệu đồng/căn cho một số sản phẩm trong chương trình livestream bán hàng.

Trong khi đó, Nam Long Group đưa ra phương án “nhận nhà trước, thanh toán sau” tại dự án Izumi City, TP Đồng Nai, từ đầu quý III/2026. Theo chương trình, khách hàng của Nam Long thanh toán trước 60% giá trị bất động sản có thể nhận nhà, phần còn lại được giãn trong 24 tháng và không tính lãi suất theo điều kiện công bố.

Nam Long Group đang đưa ra chính sách kích cầu đáng chú ý tại dự án Izumi City, TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phương án này giúp người mua giảm áp lực phải thanh toán tới 95% giá trị sản phẩm trước khi nhận nhà như một số phương thức bán hàng thông thường.

Tại dự án Phú Đông SkyOne (Bình Dương cũ), Phú Đông Group từng giới thiệu chính sách thanh toán ban đầu 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 269 triệu đồng, trong tháng 7/2026. Theo lộ trình được công bố, trong năm 2026, khách hàng thanh toán 2% giá trị căn hộ mỗi tháng; từ năm 2027 đến thời điểm nhận nhà, mức thanh toán giảm còn 0,5% mỗi tháng.

Eurowindow Holdings vừa qua cũng công bố áp dụng chính sách bán hàng cho một số phân khu tại dự án Eurowindow Sport Garden (Nghệ An), với tổng ưu đãi 19%, gồm chiết khấu thanh toán sớm và các chương trình khuyến mại. Khách hàng có thể vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Chủ đầu tư cũng miễn phí quản lý dịch vụ trong 36 tháng.

Tặng voucher cho người mua nhà

Bên cạnh giải pháp hỗ trợ lãi vay, một số chủ đầu tư cũng sử dụng voucher để khuyến khích khách hàng mua thêm sản phẩm trong cùng hệ sinh thái.

Tại khu đô thị Hinode Royal Park ở Hà Nội, chủ đầu tư WTO triển khai chương trình voucher trị giá 350-700 triệu đồng dành cho khách mua bất động sản và một số cư dân hiện hữu. Voucher được sử dụng để thanh toán khi mua sản phẩm khác trong khu đô thị, có thời hạn đến hết tháng 12/2028 và đi kèm các điều kiện riêng.

Thanh khoản căn hộ tại Hà Nội giảm trong khi nguồn cung tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Thủy Tiên.

Sunshine Group cũng từng triển khai voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% giá trị hợp đồng gốc. Theo điều kiện công bố, voucher được sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mới trong hệ sinh thái. Khác với chiết khấu trực tiếp, hình thức này gắn quyền lợi của khách hàng với giao dịch tiếp theo trong hệ thống dự án.

Việc các chủ đầu tư liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi diễn ra trong bối cảnh sức mua suy yếu và nguồn cung gia tăng. Theo báo cáo triển vọng ngành bất động sản nhà ở nửa cuối năm 2026 của VIS Rating, giao dịch nhà ở toàn quốc trong 6 tháng đầu năm đã giảm 36% so với cùng kỳ. Trong khi đó lãi suất vay mua nhà giai đoạn thả nổi hiện phổ biến ở mức 14-16%/năm.

Cũng theo dữ liệu của VIS Rating, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng 33% trong nửa đầu năm, còn tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mở bán mới giảm từ 95% năm 2025 xuống 73% trong quý II/2026,

Bên cạnh đó, nhu cầu huy động vốn cũng là yếu tố đáng chú ý tác động tới các chính sách hỗ trợ nhằm giữ sức mua của các chủ đầu tư.

Theo VIS Rating, giá trị phát hành trái phiếu bất động sản đạt 149.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 126% so với cùng kỳ. Khoảng 167.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong giai đoạn quý IV/2026-2027. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của các chủ đầu tư bất động sản niêm yết tăng lên 74%, so với mức bình quân 54% giai đoạn 2022-2025.

Trong bối cảnh này, ưu đãi tài chính giúp doanh nghiệp cạnh tranh về điều kiện thanh toán mà không nhất thiết phải điều chỉnh giá niêm yết trên diện rộng. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ không đồng nghĩa giá nhà đã giảm tương ứng. Giá trị thực tế người mua nhận được còn phụ thuộc vào giá bán, điều kiện hưởng ưu đãi và khả năng chi trả sau khi hết thời gian hỗ trợ.