Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lựa chọn nào với cư dân 'khu chung cư vạn dân' HH Linh Đàm nếu phải di dời?

Đình Phong

TPO - Theo dự thảo Nghị quyết, trong trường hợp thuộc diện di dời người dân tại 12 dự án có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, trong đó có tổ hợp "chung cư vạn dân" HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) có thể thỏa thuận nhận tiền bồi thường, đổi nhà tương đương hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện.

Ba phương án giải quyết quyền lợi người mua nhà

Tại dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản, thành phố đề xuất các phương án giải quyết quyền lợi cho người mua nhà thuộc diện phải di dời, gồm nhận tiền bồi thường, đổi nhà ở tương đương hoặc được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện.

Thứ nhất, người mua nhà có thể nhận tiền đền bù, bồi thường và hỗ trợ từ chủ đầu tư. Dự thảo chưa quy định mức tiền cụ thể đối với từng căn hộ mà xác định đây là một trong những phương thức giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên.

1000054982.jpg
Người dân khu chung cư HH nếu thuộc diện phải di dời sẽ có 3 lựa chọn.

Thứ hai, người dân có thể chuyển sang căn hộ hoặc nhà ở tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện kinh doanh do chủ đầu tư thực hiện. Đây là phương án dành cho những trường hợp có nhu cầu tiếp tục nhận nhà ở thay vì tiền bồi thường.

Thứ ba, người mua nhà đáp ứng điều kiện theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện. Phương thức này không đồng nghĩa người dân được cấp nhà ở xã hội miễn phí.

Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, Sở Xây dựng Hà Nội đề cập khả năng chuyển một số lượng lớn căn hộ về khu vực khác, dự kiến thuộc dự án Thanh Hà - Cienco5. Tuy nhiên, cơ quan này cũng chỉ ra những vấn đề có thể phát sinh khi chưa khảo sát được số hộ lựa chọn nhận tiền và số hộ có nhu cầu đổi nhà.

Theo Sở Xây dựng, việc chuyển một lượng lớn cư dân đến khu vực mới trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là khi hệ thống hạ tầng tại nơi tiếp nhận chưa đáp ứng đầy đủ.

Theo dự thảo, trước khi tổ chức di dời, chủ đầu tư phải lập danh sách các căn hộ thuộc diện phải di dời, xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng và những quyền lợi hợp pháp khác của từng trường hợp.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư phải xây dựng, công khai phương án di dời, lấy ý kiến đồng thuận của cư dân về việc bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và các nội dung liên quan. Đồng thời, chủ đầu tư phải bảo đảm kinh phí di dời, hỗ trợ nơi ở tạm thời trước khi hoàn tất các phương án khắc phục hậu quả.

Cư dân lo mất ổn định cuộc sống

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Nguyễn Trọng (cư dân HH4C thuộc tổ hợp chung cư Linh Đàm) cho biết, hiện chúng tôi chưa biết tổ hợp chung cư HH thuộc nhóm nào. Vì vậy rất mong các cơ quan chính quyền sớm có phân loại và ra quyết định cuối cùng cho cư dân yên tâm sinh sống và làm việc đỡ hoang mang, lo lắng.

hh-linh-dam7.jpg
Cư dân chung cư HH Linh Đàm lo nếu thuộc diện phải di dời sẽ gây xáo trộn cuộc sống.

Tuy nhiên, anh Trọng băn khoăn: "Các toà nhà được xây dựng công khai, các căn hộ được mua bán rộng rãi từ chủ đầu tư hoặc các sàn thương mại. Điều đáng nói, các căn hộ tại đây vẫn đáp ứng và được vay gói hỗ trợ mua nhà của Nhà nước. Vậy tại sao những vi phạm của chủ đầu tư mà người dân lại phải gánh chịu. Trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý ra sao?".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thúy Vân – cư dân HH3A (sống trong căn hộ thuộc tầng vượt quy hoạch – PV) cho rằng, trong trường hợp người dân phải chuyển sang nơi ở mới tại khu đô thị Thanh Hà, cách Linh Đàm khoảng 10 km, cuộc sống của hàng chục nghìn người sẽ bị xáo trộn.

“Tổ hợp HH Linh Đàm đã trở thành cộng đồng dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện, thuận lợi di chuyển vào trung tâm. Con cái học hành ổn định, gia đình gắn bó nhiều năm. Sai phạm là của chủ đầu tư, sao bắt cư dân gánh?”, chị Vân nói.

Được biết, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm hơn 9.000 căn hộ với khoảng 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng khiến người dân bức xúc.

Công trình vi phạm được chia thành ba nhóm xử lý

Theo dự thảo, các công trình vi phạm được chia thành 3 nhóm để áp dụng phương án xử lý.

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng nếu đáp ứng các tiêu chí: công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy; không ảnh hưởng đến công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng hoặc có phương án bổ sung. Công trình cũng phải hài hòa với cảnh quan, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình...

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Xem thêm

#HH Linh Đàm #Lê Thanh Thản #chung cư vạn dân #vượt tầng #sai quy hoach

Cùng chuyên mục

Cắt bớt sàn nhà, tạo khoảng thông tầng kết nối cả gia đình

Cắt bớt sàn nhà, tạo khoảng thông tầng kết nối cả gia đình

TPO - Từ một căn nhà liền kề có các tầng gần như tách biệt, gia chủ quyết định cải tạo bằng cách cắt bớt một phần diện tích sàn để tạo khoảng thông tầng ở trung tâm. Sự thay đổi này giúp ánh sáng, không khí lưu chuyển tốt hơn, đồng thời kết nối sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

TPO - Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; Nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới; Doanh nghiệp địa ốc TPHCM đứng đầu danh sách nợ thuế; Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/10.

Nhà chưa có sổ đỏ, bố mẹ có thể cho tặng con thế nào?

Nhà chưa có sổ đỏ, bố mẹ cho tặng cho con thế nào?

TPO - Căn hộ chung cư chưa được cấp sổ đỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho theo quy định chung. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định, bố mẹ có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho con.

Legend Valley Country Club hoàn thiện 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế, ghi dấu sân gôn thứ 10 của BRG Golf

Legend Valley Country Club hoàn thiện 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế, ghi dấu sân gôn thứ 10 của BRG Golf

Ninh Bình, ngày 10/10/2026, Legend Valley Country Club chính thức đưa vào vận hành 18 hố sân Canyon Course, đồng thời xác lập dấu ấn sân gôn thứ 10 do BRG Golf xây dựng và quản lý. Đây là bước phát triển mới của Legend Valley trong lĩnh vực thể thao gôn – du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí, khẳng định năng lực của Tập đoàn BRG trong việc kiến tạo các tổ hợp dịch vụ “all-in-one” nhằm thu hút khách du lịch chất lượng cao.

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc Bắc Ninh chính thức chuyển mình thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 đang kích hoạt chu kỳ phát triển bứt phá cho thị trường bất động sản. Trong bức tranh đô thị mới, đại đô thị sinh thái Hồng Hạc City tại Vùng 2 Nam Sông Đuống nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ tọa độ chiến lược kết nối đa tầng, quy hoạch All-in-One bài bản và bảo chứng uy tín từ liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura.

Giải marathon 15.000 người khai mạc: Câu trả lời sớm cho bài toán kinh doanh của nhà phố bên vịnh Hạ Long

Giải marathon 15.000 người khai mạc: Câu trả lời sớm cho bài toán kinh doanh của nhà phố bên vịnh Hạ Long

Sáng 10/10, giải marathon với sự tham gia của 15.000 runner chính thức khai mạc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Sức hút từ sự kiện thể thao quy mô lớn cộng hưởng cùng tiến độ hoàn thành các đại tiện ích trong năm 2027-2028, giúp cư dân tương lai và nhà đầu tư sẽ có được bức tranh rõ ràng về sức sống của siêu đô thị bên vịnh kỳ quan cũng như tiềm năng kinh doanh của dòng nhà phố tại đây.

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPO - TPHCM được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2027, mục tiêu gần 58.000 căn, trong khi cả giai đoạn 2021 - 2025, địa bàn TPHCM sau hợp nhất mới hoàn thành 17.900 căn. Sở Xây dựng TPHCM ước quỹ đất có thể đạt khoảng 1.740 ha và đánh giá đủ đáp ứng mục tiêu được giao.

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

TPO - Dự án Khu biệt thự Rừng Dương tại xã Long Hải, Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa, Khu dân cư Mỹ Phước 4 ở phường Bến Cát được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ

Địa ốc 24H: Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?

TPO - Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; Quy định thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?; Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công; Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/10.

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp sổ đỏ có vị trí không chính xác hoặc thay đổi diện tích, kích thước thửa đất phải được đối chiếu với thực tế sử dụng và hồ sơ lưu trữ để xác định quy định cấp đổi phù hợp.

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

TPO - Sau khi bị yêu cầu tạm dừng ép cọc để làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng nhà dân, chủ đầu tư dự án Vĩnh Phú Complex cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và người dân để xử lý. Đáng chú ý, ông Phùng Minh Nội, đại diện liên danh, đồng thời giữ vai trò quản trị, sở hữu cổ phần lớn tại cả 3 doanh nghiệp tham gia dự án.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe