Legend Valley Country Club hoàn thiện 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế, ghi dấu sân gôn thứ 10 của BRG Golf

Ninh Bình, ngày 10/10/2026, Legend Valley Country Club chính thức đưa vào vận hành 18 hố sân Canyon Course, đồng thời xác lập dấu ấn sân gôn thứ 10 do BRG Golf xây dựng và quản lý. Đây là bước phát triển mới của Legend Valley trong lĩnh vực thể thao gôn – du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí, khẳng định năng lực của Tập đoàn BRG trong việc kiến tạo các tổ hợp dịch vụ “all-in-one” nhằm thu hút khách du lịch chất lượng cao.

Sự kiện được đánh dấu bằng Giải đấu Khai trương 18 hố Canyon Course với thông điệp: “The 10th Course – One Milestone, One Vision”. Giải đấu quy tụ hơn 140 khách mời, đối tác chiến lược và các hội viên gắn kết, mang đến những trải nghiệm thực chiến đầu tiên trên tuyệt tác sân gôn giữa những dãy núi hùng vĩ hàng triệu năm tuổi.

Các gôn thủ tham gia khai mạc giải đấu chào mừng sân Canyon Course hoàn thiện 18 hố.

Canyon Course: tuyệt tác sân gôn thung lũng đá tự nhiên độc bản

Được tạc nên giữa quần thể danh thắng kỳ vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn, Canyon Course tại Legend Valley Country Club là tuyệt tác sân gôn bên dãy núi đá tự nhiên hàng triệu năm tuổi do huyền thoại Nicklaus Design kiến tạo. Sân gôn mang đến một hành trình chinh phục đỉnh cao với những đường fairway uốn lượn kịch tính, chênh lệch độ cao đầy kích thích cùng các hố đấu risk-reward đậm chất chiến thuật.

Điểm nhấn nổi bật là hố số 10 signature mở ra cú đánh tiếp cận green ngoạn mục tựa giữa lòng “nhà hát đá lộ thiên” và hố 18 khép lại trọn vẹn xúc cảm bên hồ nước khoáng đạt, thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh khối kiến trúc sang trọng của khách sạn Legend Valley Hotel, công viên giải trí đa địa hình BrightPark.

Chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, Legend Valley Country Club đã tổ chức hơn 140 giải đấu và đón nhận gần 160.000 vòng gôn. Việc tổ chức thành công các sự kiện lớn như Tiền Phong Golf Championship hay BRG Legend Golf Festival đã khẳng định sức hút và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của tổ hợp. Uy tín của sân còn được bảo chứng bởi các giải thưởng tại Vietnam Golf & Leisure Awards: “Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam” và “Sân golf có Par 5 hấp dẫn nhất” năm 2024; Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất năm 2025; “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam” năm 2026.

Sân gôn Legend Valley Country Club 36 hố.

Nâng tầm trải nghiệm “Stay & Play” và đòn bẩy kinh tế địa phương

Hệ thống sân gôn 36 hố, khách sạn Legend Valley Hotel quy mô 200 phòng cùng công viên giải trí đa địa hình BrightPark tạo nền tảng vững chắc cho mô hình “Stay & Play” – kết hợp hoàn hảo giữa thể thao đỉnh cao và lưu trú cao cấp. Gôn thủ có thể trải nghiệm hai sân gôn với hai phong cách hoàn toàn khác biệt trong cùng một kỳ nghỉ, trong khi gia đình và người đồng hành tận hưởng trọn vẹn các tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Mô hình tích hợp này cho phép quần thể phục vụ đa dạng phân khúc: từ khách chơi trong ngày, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, dòng khách MICE cho tới các đoàn vận động viên tham dự giải đấu quốc tế. Lĩnh vực du lịch là đòn bẩy giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thúc đẩy tỷ lệ khách quay lại. Đối với địa phương, tổ hợp định vị một sản phẩm du lịch cao cấp, kết nối thể thao với việc khám phá di sản, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Ninh Bình ra thế giới.

Khách sạn Legend Valley Hotel cùng công viên giải trí đa địa hình BRIGHTPARK mô hình “Stay & Play” tại Legend Valley Country Club.

Mở rộng cơ hội việc làm và phát triển dịch vụ tại địa phương

Việc hoàn thiện tổ hợp 36 hố tạo Legend Valley Country Club giúp mở rộng hoạt động vận hành và phục vụ khách, từ sân gôn, khách sạn đến vui chơi giải trí, ẩm thực và tổ chức sự kiện; đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm trực tiếp tại quần thể, phát triển các dịch vụ vận chuyển, cung ứng hàng hóa và du lịch tại địa phương.

Việc vận hành theo chuẩn quốc tế tạo môi trường để người lao động phát triển kỹ năng nghề, ngoại ngữ và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Năng lực của đội ngũ vừa bảo đảm chất lượng trải nghiệm của khách hàng, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ của Ninh Bình.

Sân Canyon Course tại Legend Valley Country Club.

Thông qua hoạt động kinh doanh, tổ hợp đóng góp nguồn thu ngân sách và thúc đẩy nhu cầu dịch vụ. Giá trị của dự án được mở rộng từ trải nghiệm của khách hàng tới cơ hội sinh kế và phát triển kinh tế tại địa phương.

Sân gôn thứ 10: khẳng định vị thế và tầm vóc BRG Golf

Canyon Course là sân gôn thứ 10 do BRG Golf quản lý và vận hành, đưa quy mô toàn hệ thống đạt 10 sân 18 hố trải rộng tại 6 tổ hợp trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng và Huế. Dấu mốc này khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu của BRG Golf tại Việt Nam về quy mô danh mục sân gôn có bản sắc độc bản cùng năng lực vận hành đẳng cấp quốc tế.

Ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, cho biết hoàn thiện sân gôn thứ 10 này là nền tảng để BRG Golf tiếp tục mở rộng hệ sinh thái gôn, kết nối thể thao với du lịch và phát triển dịch vụ chất lượng cao

“BRG Golf đặt mục tiêu phát triển thêm 10 sân gôn trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm 2027, BRG Golf sẽ phục vụ khoảng 500.000 golfer; hướng tới hệ thống 20 sân gôn với tổng số 1 triệu vòng golf mỗi năm trong dài hạn”, ông Mark Reeves nhấn mạnh.

Việc hoàn thiện Legend Valley Country Club tiếp tục hiện thực hóa định hướng đầu tư dài hạn của Tập đoàn BRG: kiến tạo tổ hợp thể thao – du lịch – nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam và gắn sự phát triển của doanh nghiệp với an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương.