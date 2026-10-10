Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Giải marathon 15.000 người khai mạc: Câu trả lời sớm cho bài toán kinh doanh của nhà phố bên vịnh Hạ Long

P.V

Sáng 10/10, giải marathon với sự tham gia của 15.000 runner chính thức khai mạc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Sức hút từ sự kiện thể thao quy mô lớn cộng hưởng cùng tiến độ hoàn thành các đại tiện ích trong năm 2027-2028, giúp cư dân tương lai và nhà đầu tư sẽ có được bức tranh rõ ràng về sức sống của siêu đô thị bên vịnh kỳ quan cũng như tiềm năng kinh doanh của dòng nhà phố tại đây.

Giải marathon 15.000 người đưa nhịp sống đô thị vào trải nghiệm thực tế

Từ sáng sớm, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã trở nên sôi động khi đón 15.000 vận động viên đến làm thủ tục nhận Bib, chuẩn bị cho các cự ly 21km, 10km và 3km diễn ra ngày 11/10. Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero là sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn đầu tiên diễn ra tại siêu đô thị chỉ sau gần 6 tháng ra mắt.

anh.jpg
Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 diễn ra sau chưa đầy 6 tháng siêu đô thị ra mắt

Đường chạy sẽ xuất phát từ đại lộ Thiên Đường, đi qua đại lộ Apollo rộng 60 m và các cung đường nội khu ven biển. Hạ tầng giao thông nội khu phẳng mịn, thiết kế hạn chế tối đa các khúc cua gắt kết hợp cùng phương án kiểm soát 100% phương tiện giao thông nội bộ tạo nên hành lang an toàn tuyệt đối, giúp các runner yên tâm phân phối sức bền và bứt phá kỷ lục cá nhân.

Sự kiện cũng mở ra hành trình khám phá siêu đô thị ESG++ qua từng bước chạy, đưa cảnh sắc ngoạn mục của vịnh kỳ quan và không gian sống sinh thái đến gần hơn với hàng chục nghìn vận động viên và cổ động viên.

Gắn liền với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục - Run for Net Zero”, 15.000 vận động viên cùng khoác lên sắc áo xanh ngọc lấy cảm hứng từ màu nước biển Vịnh Hạ Long, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam về “Số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero lớn nhất”.

Không chỉ dừng lại ở một giải thể thao, Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 còn trở thành điểm hẹn du lịch - giải trí cho runner và du khách. Chuỗi hoạt động xuyên suốt 2 ngày cuối tuần tại khu vực EXPO với 10 gian hàng ẩm thực, workshop cùng đêm đại nhạc hội kết hợp trình diễn pháo hoa rực rỡ bên bờ vịnh tối 10/10 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc.

15.000 runner sẽ cùng thiết lập kỷ lục Việt Nam “Số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero lớn nhất”
15.000 runner sẽ cùng thiết lập kỷ lục Việt Nam “Số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero lớn nhất”

Nhà phố sắp bàn giao, đại tiện ích sắp hoàn thành: Cơ hội kinh doanh hiện hữu

Giải chạy 15.000 người là minh chứng thực tế cho thấy một điểm đến càng có nhiều hoạt động quy mô, dòng người đổ về càng lớn, càng tạo ra thị trường tiêu dùng rộng mở cho các tuyến phố thương mại.

Nằm trên trục đại lộ Apollo rộng 60m, các dãy nhà phố tại Vịnh Bình Minh 1 như một “chiếc phễu” đón trọn dòng người tham gia sự kiện. Không khí nhộn nhịp sáng nay cho thấy tiềm năng rõ nét của các mặt bằng kinh doanh ẩm thực, quán cà phê ngắm cảnh hay dịch vụ phụ trợ khi đô thị thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn.

Trong khi đó, nhờ ôm trọn trục đại lộ Thiên Đường rộng 40m - điểm xuất phát của giải chạy - các căn nhà phố tại Thiên đường Nhiệt đới 1 sở hữu lợi thế tiếp cận dòng người ngay từ điểm khởi đầu. Vị trí kết nối thẳng tới Ga Hạ Long của tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng Hà Nội - Quảng Ninh và các khu vực tiện ích giúp các căn liền kề tại đây đón đầu nhu cầu mua sắm, gặp gỡ và dừng chân trải nghiệm của du khách.

Liền kề 60m² tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên đường nhiệt đới 1 với tỷ lệ phân tầng linh hoạt, tối ưu cho mô hình vừa ở vừa kinh doanh
Liền kề 60m² tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên đường nhiệt đới 1 với tỷ lệ phân tầng linh hoạt, tối ưu cho mô hình vừa ở vừa kinh doanh

Sự nhộn nhịp từ giải chạy marathon cũng chỉ là bước khởi đầu cho quy mô dòng người sẽ quy tụ về Vinhomes Global Gate Hạ Long trong tương lai gần.

Theo lộ trình, bộ đôi khách sạn quốc tế cao cấp gồm Vinpearl Lifestyle Hotel quy mô 850 phòng và Vinpearl Legendlux khoảng 250-300 phòng dự kiến cùng hoàn thành quý IV/2027, sẽ bổ sung hơn 1.100-1.150 phòng lưu trú thượng lưu cho siêu đô thị.

Bộ đôi Vinpearl Lifestyle Hotel và Vinpearl Legendlux dự kiến hoàn thành quý IV/2027, bổ sung năng lực lưu trú cao cấp.
Bộ đôi Vinpearl Lifestyle Hotel và Vinpearl Legendlux dự kiến hoàn thành quý IV/2027, bổ sung năng lực lưu trú cao cấp.

Bên cạnh đó, tòa văn phòng kết hợp khách sạn 35 tầng dự kiến hoàn thành quý IV/2027 sẽ bổ sung một cấu phần việc làm quy mô lớn. Khi con người đến vì công việc, nhu cầu dịch vụ có thêm nhịp sử dụng ổn định bên cạnh dòng khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được lấp đầy khi VinWonders 81ha khai trương vào quý IV/2027, mang lại điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu cho các gia đình. Cùng quý này, Vincom Nhà ga Hạ Long dự kiến hoàn thành, tiếp tục bổ sung lựa chọn mua sắm, ăn uống và giải trí hiện đại.

Khi hệ sinh thái từng bước vận hành, chủ nhân nhà phố có thể nắm bắt nhu cầu thị trường để phát triển mô hình kinh doanh phù hợp, từ ẩm thực có bản sắc, dịch vụ tiện lợi cho người làm việc tại khu vực đến không gian phục vụ các nhóm khách hàng riêng biệt.

TTTM Vincom trong nội khu bổ sung trải nghiệm mua sắm, gặp gỡ của du khách và cư dân.
TTTM Vincom trong nội khu bổ sung trải nghiệm mua sắm, gặp gỡ của du khách và cư dân.

Từ sự kiện marathon đến các kế hoạch hoàn thành khách sạn, văn phòng và đại tiện ích, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang từng bước định hình các yếu tố có thể hỗ trợ hoạt động thương mại. Đây là lợi thế cho các khách hàng sở hữu những bất động sản vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh trong dài hạn, tận dụng sức hút và khả năng duy trì dòng khách của điểm đến mới bên vịnh di sản.

#marathon #Hạ Long #bất động sản #Vinhomes #đầu tư #kinh doanh #siêu đô thị

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

TPO - Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; Nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới; Doanh nghiệp địa ốc TPHCM đứng đầu danh sách nợ thuế; Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/10.

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

TPO - Theo dự thảo nghị quyết của HĐND Hà Nội, việc xử lý vi phạm tại 12 dự án (với 18.000 căn hộ) thuộc các doanh nghiệp liên quan ông Lê Thanh Thản chia thành 3 nhóm: được tồn tại, tồn tại có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ. Dự thảo cũng cho biết đây biện pháp khắc phục hậu quả theo cơ chế đặc thù, không phải hợp thức hóa hành vi vi phạm.

Nhà chưa có sổ đỏ, bố mẹ có thể cho tặng con thế nào?

Nhà chưa có sổ đỏ, bố mẹ cho tặng cho con thế nào?

TPO - Căn hộ chung cư chưa được cấp sổ đỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho theo quy định chung. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định, bố mẹ có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho con.

Legend Valley Country Club hoàn thiện 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế, ghi dấu sân gôn thứ 10 của BRG Golf

Legend Valley Country Club hoàn thiện 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế, ghi dấu sân gôn thứ 10 của BRG Golf

Ninh Bình, ngày 10/10/2026, Legend Valley Country Club chính thức đưa vào vận hành 18 hố sân Canyon Course, đồng thời xác lập dấu ấn sân gôn thứ 10 do BRG Golf xây dựng và quản lý. Đây là bước phát triển mới của Legend Valley trong lĩnh vực thể thao gôn – du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí, khẳng định năng lực của Tập đoàn BRG trong việc kiến tạo các tổ hợp dịch vụ “all-in-one” nhằm thu hút khách du lịch chất lượng cao.

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc Bắc Ninh chính thức chuyển mình thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 đang kích hoạt chu kỳ phát triển bứt phá cho thị trường bất động sản. Trong bức tranh đô thị mới, đại đô thị sinh thái Hồng Hạc City tại Vùng 2 Nam Sông Đuống nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ tọa độ chiến lược kết nối đa tầng, quy hoạch All-in-One bài bản và bảo chứng uy tín từ liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura.

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPO - TPHCM được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2027, mục tiêu gần 58.000 căn, trong khi cả giai đoạn 2021 - 2025, địa bàn TPHCM sau hợp nhất mới hoàn thành 17.900 căn. Sở Xây dựng TPHCM ước quỹ đất có thể đạt khoảng 1.740 ha và đánh giá đủ đáp ứng mục tiêu được giao.

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

TPO - Dự án Khu biệt thự Rừng Dương tại xã Long Hải, Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa, Khu dân cư Mỹ Phước 4 ở phường Bến Cát được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ

Địa ốc 24H: Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?

TPO - Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; Quy định thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?; Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công; Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/10.

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp sổ đỏ có vị trí không chính xác hoặc thay đổi diện tích, kích thước thửa đất phải được đối chiếu với thực tế sử dụng và hồ sơ lưu trữ để xác định quy định cấp đổi phù hợp.

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

TPO - Sau khi bị yêu cầu tạm dừng ép cọc để làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng nhà dân, chủ đầu tư dự án Vĩnh Phú Complex cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và người dân để xử lý. Đáng chú ý, ông Phùng Minh Nội, đại diện liên danh, đồng thời giữ vai trò quản trị, sở hữu cổ phần lớn tại cả 3 doanh nghiệp tham gia dự án.

Chuyển về Vũ Yên hôm nay, tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ngay từ khoảnh khắc “chạm ngõ”

Chuyển về Vũ Yên hôm nay, tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ngay từ khoảnh khắc “chạm ngõ”

Với khoảng 90% hạ tầng cùng hệ sinh thái dịch vụ đã đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm nhịp sống tại đô thị đảo trước khi quyết định an cư lâu dài. Cùng lợi thế đô thị đã vận hành, cộng đồng đã hiện hữu, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” mang đến loạt quyền lợi về vui chơi, chăm sóc sức khỏe cho khách hàng chuyển về sinh sống trước ngày 30/6/2027.

Ưu đãi cố định lãi suất chỉ 3-9%/năm tới 5 năm của Vinhomes

Ưu đãi cố định lãi suất chỉ 3-9%/năm tới 5 năm của Vinhomes

Hiện người vay mua nhà Vinhomes được chọn 1 trong 6 kỳ hạn hỗ trợ, từ 18 đến 60 tháng, với mức lãi suất cố định chỉ từ 3-9%/năm, phần lãi vượt trần do chủ đầu tư trả thay. Chính sách “bảo hiểm” vượt trội này đã tiếp thêm tự tin, giúp nhiều gia đình có nhu cầu mua ở thực yên tâm khởi động lại kế hoạch mua nhà vốn bị tạm hoãn vì lo lãi suất thả nổi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe