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Địa ốc

Uuviet Solutions cùng Innoci kiến tạo không gian trưng bày thiết bị phòng tắm cao cấp tại Hà Nội

P.V

Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển tại Việt Nam với Showroom tại Hà Nội, Uuviet Solutions và Innoci mang đến chuẩn mực trong trải nghiệm phòng tắm cao cấp chuẩn châu Âu.

Không gian trưng bày: điểm giao giữa sản phẩm và người tiêu dùng

Trong những năm gần đây, nhu cầu về không gian sống mang dấu ấn cá nhân ngày càng gia tăng, kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn nhận về vai trò của nội thất. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển hệ thống showroom và đây dần trở thành cầu nối giữa sản phẩm với người tiêu dùng, giúp khách hàng lựa chọn phong cách phù hợp và hiện thực hóa dấu ấn cá nhân trong từng không gian sống.

Tại thị trường miền Bắc, nhu cầu này ngày càng rõ nét khi hoạt động xây dựng, cải tạo nhà ở và phát triển các công trình thương mại đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ và sự đồng bộ trong không gian sống. Điều này tạo động lực để các doanh nghiệp trong ngành không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn chú trọng đầu tư vào hệ thống showroom.

Uuviet Solutions chính thức đưa showroom mới tại Hà Nội vào hoạt động
Uuviet Solutions chính thức đưa showroom mới tại Hà Nội vào hoạt động

Trong bối cảnh đó, Uuviet Solutions chính thức đưa showroom mới tại Hà Nội vào hoạt động, tiếp nối hành trình phát triển tại Việt Nam và mở rộng sự hiện diện tại thị trường phía Bắc. Đây là điểm đến để khách hàng tiếp cận hệ sinh thái giải pháp không gian sống của doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp khám phá các phong cách thiết kế và lựa chọn phù hợp với nhu cầu hoàn thiện tổ ấm.

Uuviet Solutions và chiến lược mở rộng thị trường miền Bắc

Đông đảo khách hàng tham quan và trải nghiệm Showroom Uuviet Solutions Hà Nội
Đông đảo khách hàng tham quan và trải nghiệm Showroom Uuviet Solutions Hà Nội

Với hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, Uuviet Solutions từng bước xây dựng hệ sinh thái trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, bao gồm thiết bị phòng tắm - thiết bị bếp - ván sàn - đệm chăn ga gối cao cấp với nhiều thương hiệu uy tín đến từ châu Âu và Mỹ. Sau quá trình phát triển hệ thống showroom tại TP.HCM, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng ra thị trường phía Bắc và đặt ngay tại tầng B1, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Showroom Uuviet Solutions tại Hà Nội mang đến không gian trưng bày theo hai phong cách chủ đạo: Luxury và Lifestyle. Trong khi Luxury tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp với các thương hiệu Brizo, BagnoDesign, Delta, Axent và Sealy, Lifestyle mang đến tinh thần sống hiện đại, tinh tế cùng Innoci, Teka, Pergo, Lord, Novocore. Không gian trải nghiệm đa phong cách này thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng trong những ngày đầu ra mắt.

Một góc không gian lifestyle trong Showroom Uuviet Solutions Hà Nội
Một góc không gian lifestyle trong Showroom Uuviet Solutions Hà Nội

Việc mở rộng mạng lưới showroom tại Hà Nội cho thấy định hướng tăng cường kết nối với khách hàng, giới kiến trúc sư và các đối tác trong ngành tại thị trường phía Bắc. Qua đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng độ phủ của hệ sinh thái nội thất cao cấp và củng cố vị thế thương hiệu trên toàn quốc.

Innoci và ngôn ngữ thiết kế phòng tắm châu Âu

Không gian phòng tắm ngày nay không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần định hình phong cách và chất lượng sống. Trước xu hướng này, doanh nghiệp đưa thương hiệu Innoci đến gần hơn với thị trường Hà Nội. Danh mục Innoci gồm chậu rửa, sen tắm, sen vòi, bồn cầu, bồn tắm và phụ kiện, cho phép khách hàng lựa chọn các sản phẩm theo nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng đến sự đồng bộ về thiết kế và công năng trong không gian phòng tắm.

Innoci theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch và hiện đại
Innoci theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch và hiện đại

Mang cảm hứng thiết kế châu Âu, Innoci theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch và hiện đại, phù hợp với xu hướng kiến tạo không gian sống tinh tế. Bên cạnh tính thẩm mỹ, thương hiệu còn chú trọng tính ứng dụng thông qua việc tích hợp công nghệ hỗ trợ tối ưu lượng nước tiêu thụ và chất liệu đáp ứng môi trường có độ ẩm cao. Sự kết hợp này góp phần nâng tầm trải nghiệm phòng tắm hiện đại.

Các dòng sản phẩm Innoci sở hữu đa dạng màu sắc và kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn
Các dòng sản phẩm Innoci sở hữu đa dạng màu sắc và kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn

Việc đưa Innoci vào showroom Hà Nội mở rộng cơ hội để người tiêu dùng phía Bắc tiếp cận các giải pháp thiết bị phòng tắm theo định hướng thiết kế châu Âu, đồng thời có thêm địa điểm trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn thiết bị phù hợp để hoàn thiện không gian phòng tắm.

#Uuviet Solutions #Innoci #phòng tắm cao cấp #showroom Hà Nội #nội thất châu Âu #thiết bị phòng tắm #thương hiệu cao cấp

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