Bắc Ninh vượt TPHCM về kim ngạch xuất khẩu

TPO - Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt cao hơn TPHCM. Đáng chú ý, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với động lực chính đến từ các ngành điện tử, thiết bị viễn thông và mạng lưới doanh nghiệp FDI quy mô lớn.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 9, Bắc Ninh dẫn đầu các địa phương về kim ngạch xuất khẩu với 12,7 tỷ USD. Phú Thọ đạt 12,1 tỷ USD, còn TPHCM đạt khoảng 9,04 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng, Bắc Ninh xuất khẩu 88,2 tỷ USD; TPHCM đạt 75,7 tỷ USD, Phú Thọ đạt 50,9 tỷ USD.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh được xem là địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu và ngày càng củng cố vị trí vượt TP.HCM. Động lực chính giúp tỉnh này vươn lên vị trí số 1 đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử, thiết bị viễn thông và bán dẫn.

Bắc Ninh hiện có các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Samsung, Canon, Amkor, Luxshare-ICT, Fukang và Fuhong. Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 3.600 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD.

Trong 9 tháng, các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Bắc Ninh gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Cơ cấu hàng xuất khẩu tập trung vào sản phẩm công nghiệp công nghệ cao.

Điện thoại và linh kiện đạt khoảng 55,5 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,5 tỷ USD. Riêng ngành sản xuất linh kiện điện tử, nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh, ghi nhận chỉ số sản xuất tăng hơn 1,9 lần so với cùng kỳ.



Bắc Ninh đang vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu.

Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 117,6 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt gần 59,5 tỷ USD, nhập khẩu đạt 58,2 tỷ USD. Nhờ đó, cán cân thương mại tháng này xuất siêu khoảng 1,27 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu tăng nhanh hơn, ở mức 36,7%. Cả nước nhập siêu 19,4 tỷ USD, trái với cùng kỳ năm trước, khi ghi nhận xuất siêu.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 9 tháng đạt khoảng 140 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai trong nhóm thị trường xuất khẩu, với gần 65,9 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất, đạt 187,3 tỷ USD.

Hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 123,6 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 55,01 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 51,7 tỷ USD. Ba nhóm hàng này chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ở chiều nhập khẩu, phần lớn hàng hóa là tư liệu phục vụ sản xuất, gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu và nhiên liệu.