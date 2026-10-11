TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân

TPO - Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng, khiến người dân lo ngại chi phí vay mua nhà xã hội sẽ tăng theo. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng, nhưng doanh số giải ngân vẫn còn khiêm tốn so với nguồn vốn cam kết.