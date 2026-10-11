TPHCM: Gần 1.000 căn hộ tái định cư được đề xuất làm nhà ở công nhân

TPO - Sau gần 15 năm hoạt động, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, TPHCM vẫn đìu hiu, hàng loạt căn hộ chưa có người ở. Mới đây, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất chuyển gần 1.000 căn hộ bỏ trống tại đây thành nhà cho công nhân thuê với giá rẻ.
TPO - Sau khi bị bán giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Hodeco - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDC.
TPO - Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt cao hơn TPHCM. Đáng chú ý, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với động lực chính đến từ các ngành điện tử, thiết bị viễn thông và mạng lưới doanh nghiệp FDI quy mô lớn.
TPO - Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng, khiến người dân lo ngại chi phí vay mua nhà xã hội sẽ tăng theo. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng, nhưng doanh số giải ngân vẫn còn khiêm tốn so với nguồn vốn cam kết.
TPO - Kho bạc Nhà nước huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong phiên đấu thầu đầu tháng 10, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tính từ đầu năm, lượng vốn huy động đạt gần 300.000 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm.
TPO - Sau khi không có nhà đầu tư nào tham gia ở lần đấu giá đầu tiên, SCIC tiếp tục đấu giá hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex vào lúc ra 9h ngày 2/11, với giá khởi điểm cả lô hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh sẽ phân công cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời từng kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, vốn và nhân lực để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài.
TPO - Sáng nay (11/10), giá bán vàng miếng SJC ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra vẫn lỗ vì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra ngày càng cao.
TPO - VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại chưa hạ nhiệt. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng mở ra cơ hội phục hồi cho các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực, song thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép từ lãi suất và diễn biến dòng tiền.
TPO - Ở TPHCM, thu nhập 15 triệu đồng một tháng được xem là trung bình khá với người trẻ, nhưng đủ xài hay không còn tùy chỗ ở, thói quen chi tiêu và cả những cuộc liên hoan cuối tuần.
TPO - Trước việc không thể giải ngân hơn 200 tỷ đồng cho dự án đường tỉnh 923 trong năm nay, Sở Xây dựng Cần Thơ xin trả lại số vốn kế hoạch này để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân.
TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU tại Vĩnh Long còn những hạn chế trong tham mưu, ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền.
TPO - Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới, mở thêm trục kết nối giao thông ven biển Thanh Hóa với Ninh Bình.
TPO - Nắm giữ “xương sống” của hệ thống điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất kể từ khi thành lập. Bộ Công Thương cho rằng phải sớm tách EVNNPT khỏi EVN để bảo đảm sự độc lập của lưới điện, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo việc này trước mắt có thể phát sinh nhiều rủi ro.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Điều này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
TPO - Với 240 gian hàng, quy tụ 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, không gian giới thiệu cà phê Arabica góp phần lan tỏa giá trị nông sản thế mạnh của địa phương.
Vietcombank chính thức đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, mang đến hàng nghìn cơ hội sở hữu vé và những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng thông qua chuỗi chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng Vietcombank.