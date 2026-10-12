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Kinh tế

Ngân hàng SCB chỉ còn 10 chi nhánh

Ngân hàng SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh từ giữa tháng 7 đến nay, thu hẹp mạng lưới xuống còn 10 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục thu hẹp mạng lưới khi chấm dứt hoạt động thêm các chi nhánh trong tháng 10. Theo đó, ngân hàng dự kiến đóng thêm hai chi nhánh trong tuần tới, sau khi vừa ngừng hoạt động hai điểm giao dịch tại TP.HCM và Đồng Nai.

Tính từ giữa tháng 7 đến nay, SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh. Mạng lưới còn lại gồm 10 chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB có gần 240 điểm giao dịch trên cả nước, gồm 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch tại 28 tỉnh, thành phố. Riêng TP.HCM có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Quá trình thu hẹp mạng lưới được SCB triển khai từ năm 2023 và không ngừng tăng tốc thời gian gần đây. Trong tháng 8, ngân hàng thông báo đóng cửa 13 chi nhánh. Trước đó, giai đoạn 2023-2025, SCB đã đóng gần 190 phòng giao dịch trên cả nước.

Việc thu hẹp mạng lưới diễn ra trong bối cảnh SCB tiếp tục quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Tại Nghị quyết số 262/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, triển khai hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Cơ quan này cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm của SCB.

SCB là ngân hàng có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, với những khoản nợ và tài sản cần được xử lý để thu hồi tiền. Quá trình này được triển khai dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Việc xử lý SCB hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời đẩy nhanh quá trình thu hồi tài sản và giải quyết các tồn đọng.

Znews.vn

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#SCB #chi nhánh #ngân hàng #đóng cửa #dịch vụ

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