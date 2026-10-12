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Giáo dục

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Nhóm phóng viên

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới lối sống bền vững.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững”: Nhìn nhận vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, từ những lựa chọn trong đời sống hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số một cách an toàn, có trách nhiệm.

Phiên thứ hai với chủ đề “Gen Z - Dấu chân xanh”: Tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.

report Mỗi người cùng thay đổi từ những thói quen nhỏ
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Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Trả lời câu hỏi về vai trò của công nghệ số trong thúc đẩy lối sống xanh, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, cho rằng, mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày. Trong thời đại số, việc sử dụng các hình thức thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và lưu trữ thông tin trên không gian mạng thay cho giấy tờ truyền thống cũng góp phần giảm lượng rác thải giấy ra môi trường.

Theo Thùy Dương, người trẻ có thể bắt đầu bằng những thay đổi thiết thực như ưu tiên thanh toán điện tử trong các giao dịch thường ngày, hạn chế sử dụng giấy khi không cần thiết, đồng thời tái chế và tận dụng tối đa các sản phẩm sẵn có thay vì liên tục mua mới.

Đại sứ Du lịch và Môi trường cho rằng, khi mỗi người cùng thay đổi từ những thói quen nhỏ, sự chung tay của cộng đồng có thể tạo nên hiệu quả tích cực đối với môi trường.

report Phiên thảo luận thứ nhất: 'Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững'
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Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững” mở ra những trao đổi về vai trò của người trẻ trong xây dựng lối sống xanh, bắt đầu từ những lựa chọn tiêu dùng hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số an toàn, có trách nhiệm.

Tham gia phiên thảo luận có:

PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Trường Đại học Ngoại thương

Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024

Sinh viên Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng.

Với góc nhìn từ giáo dục, môi trường và thực tiễn sinh viên, các diễn giả cùng trao đổi về cách Gen Z biến nhận thức thành hành động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh trong đời sống hiện đại.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026, tặng quà tri các diễn giả và đơn vị đồng hành.
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, cho biết: Là cơ quan báo chí của thanh niên và tuổi trẻ cả nước, báo Tiền Phong luôn dõi theo từng nhịp thở của đời sống học đường và những chuyển dịch lớn của thời đại.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một giây: một cú chạm thẻ không tiếp xúc, một lần quét mã QR, một lượt chạm màn hình điện thoại là xong một giao dịch. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đằng sau cú chạm ấy là gì? Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sự tiện lợi, thì đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại - chính là trách nhiệm môi trường”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mhững năm gần đây, chúng ta thường nhắc rất nhiều đến hai từ khóa mang tính sống còn của kỷ nguyên mới: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Nhưng với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng, mà đang diễn ra ngay trên lòng bàn tay các bạn mỗi ngày.

“Mỗi buổi sáng, các bạn chỉ cần một cái ‘chạm’ nhẹ trên chiếc điện thoại thông minh hay một tấm thẻ chip không tiếp xúc: chạm để lên xe buýt, chạm để thanh toán ly cà phê, chạm để đóng tiền học hay tra cứu tài liệu học tập. Đằng sau một thao tác công nghệ chỉ mất vài giây ấy là một bước ngoặt lớn về văn hóa tiêu dùng: Không còn cảnh xếp hàng rút tiền mặt; Bớt đi hàng ngàn mét giấy in hóa đơn đỏ, vé giấy mỗi ngày; Giảm thiểu lãng phí và phát thải rác tài vào môi trường. Nói cách khác, mỗi cú ‘chạm số’ văn minh của các bạn hôm nay chính là một hành động cụ thể để kiến tạo lối ‘Sống xanh’, cùng đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tiện ích số đem lại cho chúng ta tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có, nhưng đi kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ. Chính vì vậy, báo Tiền Phong cùng Ban Tổ chức Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 mong muốn Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” không chỉ là một diễn đàn trao đổi lý thuyết, mà phải là một “cẩm nang sinh tồn số” thực chiến cho sinh viên.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhắn nhủ tới các sinh viên ba thông điệp.

“Tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn 3 thông điệp:

Thứ nhất: Tiêu dùng thông minh - Nói không với bẫy chi tiêu số.

Tiêu tiền qua app rất nhanh, nhưng đừng để sự tiện lợi làm mất đi “chiếc phanh kỷ luật” của bản thân. Hãy là những người tiêu dùng tỉnh táo, không chạy theo trào lưu mua sắm bốc đồng.

Thứ hai: Nâng cao cảnh giác - Tự dựng lá chắn an toàn thông tin.

Không gian mạng mở ra cơ hội nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy lừa đảo tinh vi nhắm vào người trẻ: từ bẫy QR giả mạo, cho thuê tài khoản, đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Hãy là một công dân số có bản lĩnh, hiểu luật và biết tự bảo vệ mình.

Thứ ba: Biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh.

Từ việc phân loại rác, mang bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng, cho tới việc nghiên cứu các đề tài tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học. Chính các bạn sẽ là những người truyền cảm hứng cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

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Không khí tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” trở nên sôi động với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Đức Tâm. Mang đến chương trình hai ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ” và “Nhớ mãi chuyến đi này”, nam ca sĩ khuấy động không khí bằng những giai điệu trẻ trung, giàu cảm xúc, kết nối các bạn sinh viên trong những khoảnh khắc âm nhạc đầy năng lượng.
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Tiết mục góp thêm sắc màu cho tọa đàm do báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức, mở ra hành trình kết nối công nghệ, thanh toán số và lối sống xanh với thế hệ trẻ.
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Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương

PGS.TS Lê Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng

PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương

Các đồng chí trưởng, phó khoa, phòng, ban thuộc Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngoại thương

Báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong

Các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong

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Cơ quan báo chí, khách mời

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Hơn 500 sinh viên Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

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Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Tổ chức tổ chức minigame “Chạm Số - Bắt Trend Xanh”, tạo cơ hội để sinh viên thử sức với các câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và thói quen sống xanh, hạn chế rác thải, đồng thời nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” là một trong những hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại tọa đàm, các chuyên gia an ninh Quốc gia, đại diện ngân hàng, trường học, doanh nghiệp và sinh viên sẽ mang đến những góc nhìn khác nhau về tài chính số, an ninh mạng và trách nhiệm tiêu dùng. Qua đó, chương trình kỳ vọng giúp sinh viên không chỉ trở thành người sử dụng công nghệ thành thạo mà còn là những người tiêu dùng thông thái, biết cân bằng giữa tiện ích, an toàn tài chính và trách nhiệm với môi trường.

report Các khách mời dự tọa đàm
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- Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

- PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Ngoại thương)

- PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng (Học viện Ngân hàng)

- Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024

- Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Ông Bùi Thế Quyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Trường Long Phát (doanh nghiệp khởi nghiệp xanh)

- Sinh viên Dương Mai Anh - Lớp: K26CLC-NHD, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng

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Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” hướng tới việc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại. Tọa đàm không chỉ đề cập đến những tiện ích của thanh toán số mà còn đặt ra vấn đề về sử dụng công nghệ an toàn, chi tiêu hợp lý và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường.

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#Chạm số - Sống xanh #Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 #Công nghệ tài chính #Sống xanh #Thanh toán số #Quản lý tài chính

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