Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

report ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, cho biết: Là cơ quan báo chí của thanh niên và tuổi trẻ cả nước, báo Tiền Phong luôn dõi theo từng nhịp thở của đời sống học đường và những chuyển dịch lớn của thời đại.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một giây: một cú chạm thẻ không tiếp xúc, một lần quét mã QR, một lượt chạm màn hình điện thoại là xong một giao dịch. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đằng sau cú chạm ấy là gì? Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sự tiện lợi, thì đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại - chính là trách nhiệm môi trường”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mhững năm gần đây, chúng ta thường nhắc rất nhiều đến hai từ khóa mang tính sống còn của kỷ nguyên mới: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Nhưng với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng, mà đang diễn ra ngay trên lòng bàn tay các bạn mỗi ngày.

“Mỗi buổi sáng, các bạn chỉ cần một cái ‘chạm’ nhẹ trên chiếc điện thoại thông minh hay một tấm thẻ chip không tiếp xúc: chạm để lên xe buýt, chạm để thanh toán ly cà phê, chạm để đóng tiền học hay tra cứu tài liệu học tập. Đằng sau một thao tác công nghệ chỉ mất vài giây ấy là một bước ngoặt lớn về văn hóa tiêu dùng: Không còn cảnh xếp hàng rút tiền mặt; Bớt đi hàng ngàn mét giấy in hóa đơn đỏ, vé giấy mỗi ngày; Giảm thiểu lãng phí và phát thải rác tài vào môi trường. Nói cách khác, mỗi cú ‘chạm số’ văn minh của các bạn hôm nay chính là một hành động cụ thể để kiến tạo lối ‘Sống xanh’, cùng đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tiện ích số đem lại cho chúng ta tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có, nhưng đi kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ. Chính vì vậy, báo Tiền Phong cùng Ban Tổ chức Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 mong muốn Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” không chỉ là một diễn đàn trao đổi lý thuyết, mà phải là một “cẩm nang sinh tồn số” thực chiến cho sinh viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhắn nhủ tới các sinh viên ba thông điệp.

“Tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn 3 thông điệp:

Thứ nhất: Tiêu dùng thông minh - Nói không với bẫy chi tiêu số.

Tiêu tiền qua app rất nhanh, nhưng đừng để sự tiện lợi làm mất đi “chiếc phanh kỷ luật” của bản thân. Hãy là những người tiêu dùng tỉnh táo, không chạy theo trào lưu mua sắm bốc đồng.

Thứ hai: Nâng cao cảnh giác - Tự dựng lá chắn an toàn thông tin.

Không gian mạng mở ra cơ hội nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy lừa đảo tinh vi nhắm vào người trẻ: từ bẫy QR giả mạo, cho thuê tài khoản, đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Hãy là một công dân số có bản lĩnh, hiểu luật và biết tự bảo vệ mình.

Thứ ba: Biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh.

Từ việc phân loại rác, mang bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng, cho tới việc nghiên cứu các đề tài tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học. Chính các bạn sẽ là những người truyền cảm hứng cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.