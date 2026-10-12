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Pháp luật

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Sáng 13/10 mở lại phiên xử vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Sau 2 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều hoãn vì các lý do khác nhau, ngày mai (13/10), TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

TAND khu vực 4 - Vĩnh Long quyết định đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Phiên tòa sẽ diễn ra vào sáng 13/10.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long lần đầu đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt với lý do không nhận được giấy triệu tập dự tòa. Do đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn xét xử.

Tiếp đó, Tòa quyết định mở lại phiên xét xử ngày 17/9. Tuy nhiên, do thẩm phán bận công tác khác nên lùi lại ngày 29/9.

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Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà đưa đến tòa ngày 29/9 vừa qua.

Tại phiên tòa ngày 29/9, sau khi HĐXX tiến hành các thủ tục, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung các câu hỏi liên quan như tên, tuổi, quê quán… thì bị cáo đều lắc đầu, không trả lời được câu nào.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) sức khỏe không đảm bảo, đứng không vững nên được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Sau đó, bà Hiền không thể tiếp tục dự tòa vì lý do sức khỏe. Còn người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền là bà Nguyễn Thị Phương cũng không tiếp tục dự tòa vì phải chăm sóc bà Hiền, các luật sư bảo vệ quyền lợi phía bị hại yêu cầu hoãn xét xử.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, nhưng đại diện phía gia đình bị hại không quay lại, HĐXX quyết định hoãn xét xử lần 2, nhằm đảm bảo quyền lợi cho phía bị hại.

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Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa ngày 29/9.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Vĩnh Xuân) Trung lái xe tránh xe bán tải đang dừng phía trước bên lấn sang lề trái.

Vừa lúc này, chiều đường ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải lấn làn, em T.N. X.N thắng và dừng xe lại, còn Trân chạy phía sau tới và va chạm xe của N nên ngã ra đường. Trân bị bánh trước xe của Trung chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tiếp đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung...

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân nguyên là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũ.

Clip phiên tòa ngày 29/9.

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