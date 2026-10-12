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Xuất hiện hơn 50 kỷ lục nắng nóng, miền Bắc đón mùa đông rất ấm

Nguyễn Hoài

TPO - Đợt nắng nóng xảy ra từ ngày 28/9 đến 2/10 ghi nhận hơn 50 kỷ lục nhiệt độ nắng nóng ở miền Bắc, bắt đầu cho một mùa đông được nhận định là rất ấm, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện.

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là khoảng thời gian giao mùa ở miền Bắc, khi các đợt không khí lạnh yếu thường tràn xuống, mang theo mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng.

Tuy nhiên từ ngày 28/9 đến 2/10 năm nay, miền Bắc lại trải qua một đợt nắng nóng như đang giữa mùa hè với nhiệt độ ghi nhận trong lều khí tượng nhiều nơi trên 38 độ, nhiệt độ thực tế trên 40 độ, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đợt nắng nóng hiếm gặp này, 73 kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập trên cả nước, trong đó 51 kỷ lục được thiết lập tại miền Bắc với 10 kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 và 41 điểm đo ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 10.

Đáng lưu ý, trong thời gian này, Láng (Hà Nội) là nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất với 38.4 độ vào ngày 30/9. Đây là mức nhiệt kỷ lục ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 9, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 9 năm 2025.

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Người dân Hà Nội đối mặt với nắng nóng hiếm gặp vào cuối tháng 9 năm 2026.

Xếp ngay sau đó là Yên Châu, Sơn La với mức nhiệt 38.3 độ, ghi nhận vào ngày 3/10, vượt qua kỷ lục thiết lập trước đó vào năm 2019 - cũng là một năm El Nino rất mạnh.

Ngoài Hà Nội, Sơn La, kỷ lục nhiệt độ trong đợt nắng nóng này được thiết lập tại hầu hết miền Bắc gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng. Chỉ có 3 địa phương không nhận nhiệt độ kỷ lục là Bắc Ninh, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Ngoài khu vực miền Bắc, thời gian này nắng nóng kỷ lục cũng xuất hiện tại nhiều điểm đo ở khu vực miền Trung và Nam Bộ, cho thấy xu thế nền nhiệt cao xuất hiện trên cả nước.

Trong những ngày tháng 10 sau đó, ngoại trừ một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10 khiến nền nhiệt giảm nhẹ trong hai ngày 5-6/10, từ ngày 7/10, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với mức nhiệt cao nhất 33-34 độ vào ban ngày, cùng thời tiết nắng mạnh.

Nhận định trong 10 ngày tới, tính từ 12/10 cho thấy, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32-34 độ, trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng nhận định, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện, trong mùa đông năm nay, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, cường độ cũng giảm, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn và ngắn hơn. Miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa đông rất ấm.

Dù vậy, không loại trừ khả năng các đợt không khí lạnh mạnh vào cao điểm mùa đông, từ nửa cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 có thể gây ra những kỷ lục nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, trong bối cảnh khí hậu càng dị thường và khốc liệt.

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#nắng nóng #El Nino #kỷ lục nhiệt độ #mùa đông ấm

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