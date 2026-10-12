Thắng 'Ật’, người bị bắt giam sau xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê là ai?

TPO - Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) biệt danh Thắng “Ật”, chủ một nhà hàng dê ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước khi vướng vòng tố tụng, Thắng từng làm việc tại nhà hàng Cường Dê rồi tách ra mở cơ sở kinh doanh riêng cách đó khoảng 100m.

Từ nhân viên Cường Dê đến ông chủ nhà hàng

Bị can Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) biệt danh Thắng “Ật”.

Những ngày giữa tháng 10, nhà hàng Thắng “Ật” tại phường Tây Hoa Lư khá vắng vẻ. Ghi nhận thực tế cho thấy khu vực phía trước nhà hàng thưa người, hoạt động kinh doanh không còn nhộn nhịp như thường thấy. Sự im ắng này diễn ra ngay sau khi Nguyễn Văn Thắng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê.

Theo tìm hiểu, Thắng từng làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng Cường Dê trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020. Sau khi nghỉ việc, Thắng mở nhà hàng kinh doanh thịt dê riêng, cách nhà hàng Cường Dê khoảng 100m.

Theo đại diện nhà hàng Cường Dê, giữa Thắng và phía nhà hàng cũ sau đó phát sinh mâu thuẫn. Trước ngày 28/9, hai bên từng có một số lần tranh cãi, va chạm nhưng chủ yếu dừng ở lời qua tiếng lại.

Thắng cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, đăng video và livestream. Những nội dung liên quan mâu thuẫn giữa Thắng với nhà hàng Cường Dê được chia sẻ trên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ cuộc livestream đến lệnh bắt tạm giam

Ngày 28/9, Thắng đến khu vực trước nhà hàng Cường Dê và sử dụng điện thoại livestream. Tại đây, Thắng xảy ra lời qua tiếng lại với ông Dương Văn Hưng (64 tuổi), nhân viên của nhà hàng.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông Hưng cầm một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều tranh luận về hành vi của những người liên quan.

Sau vụ việc, Thắng tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có những lần gặp ông Hưng và nói lời xin lỗi. Các cuộc gặp cũng được livestream, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Ngày 10/10, Thắng bị tạm giữ. Đến ngày 11/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 28/9, Thắng sử dụng điện thoại quay video, phát trực tiếp hình ảnh và có lời nói bị xác định mang nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự công dân. Các hình ảnh, video sau đó tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Việc một mâu thuẫn giữa những người từng có quan hệ làm việc chuyển thành vụ án hình sự đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ