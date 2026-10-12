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Giới trẻ

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Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.

Nguyễn Duy Lâm (28 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) là một trong những thành viên khởi xướng nhóm vá đường có tên gọi Neha (New happy, Hạnh phúc mới). Ra đời cuối năm 2023, đến nay nhóm quy tụ nhiều thành viên làm những công việc khác nhau như chạy xe ôm công nghệ, chăm sóc sức khỏe và cả những người đang đi học…

Nói về cơ duyên ra đời nhóm, Duy Lâm cho biết trong một lần đi đường, anh thấy một thai phụ đi trúng “ổ gà” trong lúc trời mưa khiến tay lái loạng choạng suýt ngã xe. Từ đó Lâm khởi tâm muốn đi “vá” đường. Thời gian đầu chỉ có vài người tham gia nhưng khi các bạn chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ khác thấy công việc ý nghĩa nên đã góp sức. Hoạt động diễn ra hết sức tự nhiên, khi biết ở đâu có đường xấu cần “vá” Lâm nhắn lên nhóm để các thành viên sắp xếp tham gia.

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Duy Lâm (bên phải) cùng đồng đội tham gia “vá” một đoạn đường bong tróc. Ảnh: NVCC

Về kinh phí thực hiện, trước đây các bạn trong nhóm tự góp tiền túi mua nguyên vật liệu, rồi các gia đình, bà con lối xóm ủng hộ thêm. Thấy được việc làm tử tế của các thanh niên, gần một năm nay, một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đã tài trợ vật tư để nhóm có thể toàn tâm đóng góp sức trẻ cho đời.

Nhớ lại những ngày đầu bước vào công việc “vác tù và hàng tổng” này, Nguyễn Duy Lâm nói các bạn nhiều lần làm sai công thức khiến mảng vữa bị bể, vỡ. Sau đó, anh em đã đến các công trình hoặc nhà dân đang xây dựng để nhờ các thợ hồ chỉ vẽ cách phối trộn nguyên liệu rồi làm theo. “Sau nhiều lần thất bại, tụi mình đã rút ra công thức chuẩn và áp dụng thành công cho những lần sau”, chàng trai 9x kể.

Lâm kể: Thấy các thành viên làm việc vì cộng đồng, người dân xung quanh cũng hoan hỉ tiếp sức, đồng thời cho bánh trái hoặc mở đèn, hỗ trợ điện nước để nhóm có đủ điều kiện làm.

“Bản thân mình thấy vui lắm vì được làm một việc có ý nghĩa trong đời. Mọi người đi lại bình an là mình thấy hạnh phúc”, Lâm chia sẻ và cho hay, lâu nay, nhóm duy trì làm khoảng 2 buổi/ tuần, chủ yếu vào các buổi tối.

Kể từ lần đầu “ra quân” vào tháng 10/2023, đến nay nhóm bạn trẻ đã có hơn 100 lần dặm vá khắp các cung đường thuộc Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP. Thủ Đức trước đây…

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Các bạn trẻ thường thu xếp làm vào ban đêm, sau thời gian học tập, kiếm sống ban ngày.
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Việc làm tốt đẹp của các bạn trẻ đã thu hút người dân cùng tham gia.

Công trình mừng ngày truyền thống Hội

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), tuổi trẻ phường Bình Thạnh triển khai công trình “Vá lấp, sửa chữa đường hẻm 89 Ngô Đức Kế” với tổng diện tích sửa chữa khoảng 50m², góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn.

Từ những điểm đường xuống cấp, hư hỏng, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên đã cùng nhau vá lấp các vị trí hư hỏng, sửa chữa mặt đường, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn khi lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở diện tích mặt đường được sửa chữa, mà còn ở sự chung tay, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của tuổi trẻ.

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Tuổi trẻ phường Bình Thạnh (TPHCM) chung sức thực hiện công trình ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: NVCC

Anh Lý Hữu Hoàng Giang - Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết công trình được thực hiện trong khoảng 3 ngày cuối tháng 9 vừa qua.

Theo anh, trước đó đoạn đường trên có nhiều “ổ gà” chi chít, lún sâu và ứ nước, khiến người dân di chuyển vất vả, dễ té ngã. Giờ đây, đoạn đường đã được sửa chữa bằng phẳng, mang lại sự yên tâm cho bà con.

“Chúng tôi sẽ lan tỏa công trình này tới nhiều khu phố, tuyến hẻm đang có tình trạng đường sá tương tự để góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn”, anh Giang nói.

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#nhóm vá đường Neha #phương tiện lưu thông #Bình Thạnh #đường phố #ổ gà #rủi ro #thanh niên #xung kích #tình nguyện vì cộng đồng #70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

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