Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lộ diện người âm thầm chi hàng trăm triệu đô 'cứu' đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Minh Hạnh

TPO - Elon Musk - tỷ phú nghìn tỷ duy nhất thế giới - đã âm thầm trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay tại Mỹ, khi ông chi hơn 276 triệu USD kể từ tháng 7 nhằm nỗ lực duy trì thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

tai-xuong-32.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Những con số trên được tờ New York Times công bố trước hạn chót nộp báo cáo tài chính liên bang trong tuần này, và đã được đại diện của ông Elon Musk xác nhận.

Theo New York Times, khoản tiền này bao gồm 158 triệu USD được chuyển cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện - quỹ hỗ trợ các ứng viên Thượng viện của đảng Cộng hòa. Đây là một trong những khoản quyên góp chính trị lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Mỹ.

Một khoản tiền khác trị giá 76 triệu USD đã được chuyển cho America PAC - một siêu ủy ban của ông Musk. Ủy ban này một lần nữa triển khai chiến dịch vận động cử tri quy mô lớn thông qua hình thức gõ cửa từng nhà, tương tự như cách họ từng thực hiện để hỗ trợ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ông Musk cũng đã đóng góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, một nhóm ủng hộ Ken Paxton - ứng viên Thượng viện đại diện cho đảng Cộng hòa tại Texas. Cuộc đua này là trọng tâm lớn trong các nỗ lực của ông chủ SpaceX.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với tháng 5 năm ngoái, khi ông Musk tuyên bố ý định cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động chính trị trong tương lai. "Tôi nghĩ mình đã làm đủ rồi”, ông từng nói vào thời điểm đó.

Bất chấp việc rót thêm tiền, nhìn chung ông Musk vẫn giữ hình ảnh kín tiếng hơn so với năm 2024 - giai đoạn ông xuất hiện trên sân khấu cùng ông Trump tại các cuộc vận động tranh cử, cũng như thời gian đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, khi ông Musk lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Giá trị tài sản ròng của ông Musk đã dao động quanh mốc nghìn tỷ đô trong năm nay do biến động giá cổ phiếu, nhưng theo tạp chí Forbes, ông đã quay lại mốc hơn 1 nghìn tỷ USD vào tuần trước.

Ông Musk từng có bất đồng với ông Trump khi rời khỏi vị trí trong chính quyền, nhưng cả hai sau đó đã hòa giải. Tuần trước, ông Trump đã trao tặng ông Musk Huân chương Khoa học Quốc gia.

Đảng Cộng hòa đang nắm giữ lợi thế tài chính vượt trội so với đảng Dân chủ - một sự chênh lệch vốn là điểm sáng hiếm hoi đối với đảng này trong bối cảnh họ đang chuẩn bị tinh thần cho những tổn thất lớn tiềm tàng, xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của cử tri về hiệu quả điều hành của Tổng thống Trump, tình trạng chi phí sinh hoạt cao dai dẳng và cuộc chiến không được lòng dân với Iran.

Đảng Cộng hòa đang sử dụng nguồn ngân sách dồi dào này để phủ sóng rộng khắp trên các phương tiện truyền thông trong giai đoạn nước rút của cuộc đua.

"Những khoản đầu tư mạnh mẽ này đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, tạo cơ hội để các ứng viên đảng này có thể lội ngược dòng lịch sử”, đại diện của tỷ phú Elon Musk chia sẻ với tờ New York Times.

Đáp lại thông tin này, đảng Dân chủ cáo buộc đảng Cộng hòa đang dùng nguồn tiền khổng lồ để che đậy những yếu kém của mình.

"Đảng Cộng hòa đang hy vọng có thể 'mua' được các cuộc bầu cử này bằng cách rót hàng chục triệu đô la vào các cuộc đua, nhằm cố gắng vượt qua bất lợi từ các ứng viên, từ Tổng thống và tình hình kinh tế vốn không được lòng cử tri”, Lauren French, người phát ngôn của ủy ban vận động thuộc đảng Dân chủ, cho biết.

AP

Xem thêm

#Tỷ phú Elon Musk #Tổng thống Mỹ Donald Trump #bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ #đảng Cộng hòa #vận động bầu cử Mỹ #đảng Dân chủ

Cùng chuyên mục

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Hàng chục ôtô rơi xuống 'hố tử thần' ở Trung Quốc

TPO - Một vụ sụt lún nghiêm trọng tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 11/10 khiến 15 ôtô bị vùi lấp tại khu vực sạt lở. Toàn bộ phương tiện mắc kẹt đã được di dời, không ghi nhận thương vong.

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe