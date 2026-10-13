Lộ diện người âm thầm chi hàng trăm triệu đô 'cứu' đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Elon Musk - tỷ phú nghìn tỷ duy nhất thế giới - đã âm thầm trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay tại Mỹ, khi ông chi hơn 276 triệu USD kể từ tháng 7 nhằm nỗ lực duy trì thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Những con số trên được tờ New York Times công bố trước hạn chót nộp báo cáo tài chính liên bang trong tuần này, và đã được đại diện của ông Elon Musk xác nhận.

Theo New York Times, khoản tiền này bao gồm 158 triệu USD được chuyển cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện - quỹ hỗ trợ các ứng viên Thượng viện của đảng Cộng hòa. Đây là một trong những khoản quyên góp chính trị lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Mỹ.

Một khoản tiền khác trị giá 76 triệu USD đã được chuyển cho America PAC - một siêu ủy ban của ông Musk. Ủy ban này một lần nữa triển khai chiến dịch vận động cử tri quy mô lớn thông qua hình thức gõ cửa từng nhà, tương tự như cách họ từng thực hiện để hỗ trợ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ông Musk cũng đã đóng góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, một nhóm ủng hộ Ken Paxton - ứng viên Thượng viện đại diện cho đảng Cộng hòa tại Texas. Cuộc đua này là trọng tâm lớn trong các nỗ lực của ông chủ SpaceX.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với tháng 5 năm ngoái, khi ông Musk tuyên bố ý định cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động chính trị trong tương lai. "Tôi nghĩ mình đã làm đủ rồi”, ông từng nói vào thời điểm đó.

Bất chấp việc rót thêm tiền, nhìn chung ông Musk vẫn giữ hình ảnh kín tiếng hơn so với năm 2024 - giai đoạn ông xuất hiện trên sân khấu cùng ông Trump tại các cuộc vận động tranh cử, cũng như thời gian đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, khi ông Musk lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Giá trị tài sản ròng của ông Musk đã dao động quanh mốc nghìn tỷ đô trong năm nay do biến động giá cổ phiếu, nhưng theo tạp chí Forbes, ông đã quay lại mốc hơn 1 nghìn tỷ USD vào tuần trước.

Ông Musk từng có bất đồng với ông Trump khi rời khỏi vị trí trong chính quyền, nhưng cả hai sau đó đã hòa giải. Tuần trước, ông Trump đã trao tặng ông Musk Huân chương Khoa học Quốc gia.

Đảng Cộng hòa đang nắm giữ lợi thế tài chính vượt trội so với đảng Dân chủ - một sự chênh lệch vốn là điểm sáng hiếm hoi đối với đảng này trong bối cảnh họ đang chuẩn bị tinh thần cho những tổn thất lớn tiềm tàng, xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của cử tri về hiệu quả điều hành của Tổng thống Trump, tình trạng chi phí sinh hoạt cao dai dẳng và cuộc chiến không được lòng dân với Iran.

Đảng Cộng hòa đang sử dụng nguồn ngân sách dồi dào này để phủ sóng rộng khắp trên các phương tiện truyền thông trong giai đoạn nước rút của cuộc đua.

"Những khoản đầu tư mạnh mẽ này đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, tạo cơ hội để các ứng viên đảng này có thể lội ngược dòng lịch sử”, đại diện của tỷ phú Elon Musk chia sẻ với tờ New York Times.

Đáp lại thông tin này, đảng Dân chủ cáo buộc đảng Cộng hòa đang dùng nguồn tiền khổng lồ để che đậy những yếu kém của mình.

"Đảng Cộng hòa đang hy vọng có thể 'mua' được các cuộc bầu cử này bằng cách rót hàng chục triệu đô la vào các cuộc đua, nhằm cố gắng vượt qua bất lợi từ các ứng viên, từ Tổng thống và tình hình kinh tế vốn không được lòng cử tri”, Lauren French, người phát ngôn của ủy ban vận động thuộc đảng Dân chủ, cho biết.